Landa se despachó con toda contra Yates: insulto y acusación

Mikel Landa, sin filtros ni tapujos, se despachó contra Simon Yates luego del final de la cuarta etapa del Giro de Italia: “El puto Yates, que es un retrasado y va como un loco. Me tiró en una rotonda”, sentenció.

El ciclista español, que superó la caída masiva del lote a seis kilómetros de la meta, tuvo un encontronazo con el pedalista británico ya que, según Landa, fue Yates quien lo tiró en una rotonda y le rompió la bicicleta.

😱 Mikel Landa con los compañeros del @diarioas sobre su caída en la etapa de hoy del Giro:

"El puto Yates, que es un retrasado y va como un loco. Me tiró en una rotonda" pic.twitter.com/nZllvNpc5D — El Transistor (@ElTransistorOC) 14 de mayo de 2019

“Al menos una alegría en un mal día”, fueron las palabras del líder del Movistar tras la victoria de su compañero de equipo Richard Carapaz. Respecto a su caída, manifestó que “es una mierda cuando pasan cosas que no dependen de ti. En la contrarreloj me costó, pero aquí me fui al suelo por culpa de otro. No es el comienzo deseado. De hecho, las sensaciones son bastante malas con esta desventaja en contra”.

Su presente en la general del Giro no es el mejor

Al tiempo que Mikel Landa perdió en la contrareloj de la primera etapa, adujó su mala actuación a una alergia, le sumó la pérdida de 41 segundos con Roglič en la cuarta jornada. En la general, el español se encuentra en la posición 22 a 00:01:49 del primer puesto.

Como líder del equipo Movistar en el Giro de Italia, su rendimiento después de cuatro etapas ya empieza a ser cuestionado. ¿Será tiempo que los esfuerzos del equipo español pasen a ayudar a Richard Carapaz?