Volvió el polémico Landa: la emprendió contra otro ciclista colombiano

Al ciclista español Mikel Landa se le reconoce más en Colombia por sus problemas con Nairo Quintana, que por lo que haya podido hacer por este deporte a nivel mundial. Sus declaraciones siempre fueron contudentes y su poco trabajo para el boyacense se notó.

Ahora, que no trabajará más con Nairo, puso entre ceja y ceja a Egan Bernal, vigente campeón del Tour de Francia, como el próximo rival para la temporada que viene, con nuevas calientes palabras.



"Egan no es imbatible, pero sin duda alguna que es un corredor muy completo. Tiene una extraordinaria cuesta arriba, especialmente a gran altitud, además también corre bien en la contrarreloj", dijo Landa en una entrevista al medio italiano 'Tuttobiciweb'.



Pero no todo paró ahí, el ciclista español siguió prendiendo la polémica y aseguró no tener miedo de enfrentar a Egan en las diferentes carreras en las que se verán las caras.



"No le tengo miedo a Egan Bernal, en el pasado tuve batallas con el mejor Contador y el mejor Froome", concluyó.



