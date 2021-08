Mikel Landa no se da por vencido en la Vuelta a España 2021

Mikel Landa (Bahrain) encara La Vuelta a España 2021 con el deseo de estar en el podio claramente y de pelear por etapas, aun asumiendo que no está al ciento por ciento de forma y esperando perder lo mínimo en los primeros días.



Landa perdió en la primera etapa 39 segundos con el esloveno Primoz Roglic, pero espera encontrar su mejor forma.



"Es que vengo de donde vengo, de romperme cuarto costillas y la clavícula y como mucha incertidumbre", recordó.



Aunque, en lo anímico, se encuentra "bien, motivado y contento de volver" a una carrera que comienza "casi en casa, en una ciudad" a la que tiene "mucho cariño" y en la que suele ser protagonista cuando corre la Vuelta a Burgos. Prueba de ello, es su nueva victoria en la general la semana pasada.

Landa, por otro lado, lamentó no haber vuelto al podio de una grande por etapas desde su fulgurante aparición en el Giro de Italia de 2015, en el que fue tercero.



"Desde entonces mi objetivo es entrar en un podio de una grande, pero a veces por mala suerte, a veces por las fuerzas, no ha podido ser. Lo que he aprendido desde entonces es a tener paciencia y seguir peleando", confesó.



EFE

