'Supermán' López cumple años, ¿cómo va su positivo por covid-19?

Miguel Ángel 'Supermán' López llegó a27 años, los cumple este jueves en medio de su recuperación, tras el positivo al nuevo coronavirus, que no lo ha dejado entrenar.

López, que el 12 de enero pasado confirmó que se contagió, sigue esperando a que su salud mejore para seguir con la temporada.



El ciclista boyacense viajó a España para estar en la presentación del equipo Movistar, pero no pudo ir, pues dio positivo y desde ese día se encuentra aislado.



López ha sido sometió a varias pruebas, pero todas han dado positivo, por lo que el equipo espera que en esto días la noticia sobre su salud sea mejor.



El ciclista no presenta ningún síntoma, pro no ha podido salir a la carretera solo realiza ejercicios en la casa donde pasa el aislamiento.



Por todo lo que ha pasado, se estima que el colombiano tendrá que variar su preparación y su calendario debido a este inconveniente.



🎂 ¡Muchas felicidades, @SupermanlopezN (27)! Deseando que termines de pasar el dichoso virus para que, por fin, puedas salir a entrenar y comenzar tu preparación para poder competir en primavera. #RodamosJuntos



📺 Recuperamos sus palabras en la presentación #MovistarTeam2021 ⬇️ pic.twitter.com/qTGZ756bPt — Movistar Team (@Movistar_Team) February 4, 2021