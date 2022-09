La Vuelta a España entra en sus etapas definitivas y el colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López quemará los últimos cartuchos por intentar subirse al podio de la carrera o terminar lo más adelante posible.

La competencia tendrá este miércoles, jueves y sábado las tres últimas fracciones de montaña para hacer daño y para que el boyacense tenga viva la ilusión de ganar en una de estas cimas.



El arranque



Este miércoles, la carrera afrontará la jornada entre Aracena y el Monasterio de Tentudía, de 162 km, fracción de una sola subida.



En el final los ciclistas encontrarán la única subida del día, de 10 km de extensión y rampas hasta del 12 por ciento de inclinación.



Si bien no es un puerto que esté marcado hacer daño, es claro que a esta altura de la competencia las fuerzas están minadas y un desfallecimiento podría ser definitivo.

El jueves si es una etapa dura. Tendrá tres pasos montañosos, uno de segunda y dos de primera categoría, el último de ellos en la meta, en el tramo entre Trujillo y el Alto del Piornal, de 192 km.



Las dos ascensiones últimas serán claves, pues no hay descanso, una vez se baje de la montaña de 13,5 km comenzará la subida final, ideal para ataques desde lejos.



La subida a la llegada es de 13,5 kms, con rampas promedio del 5 por ciento, pero máximas del 100 por ciento de inclinación.

Y el sábado la Vuelta remata con una de las etapas importantes. Talavera de la Reina y Talavera de la Reina, de 138 km, corta y exigente.



Se cruzarán cinco pasos montañosos, dos de segunda y tres de tercera, el último en la meta. Desde el km 83 la etapa no tendrá terreno llano, se encontrarán constantes suba y baje en los que no se puede perder la rueda.



López es uno de los que mejor remata la carrera y eso lo confirman las estadísticas. Está a 3 min 23 s de Enric Mas, que es tercero, lejos, pero no se sabe. El podio no se ve claro.



Lo que sí se ve con mucha opción es el quinto puesto, pues está a solo 8 segundos de Carlos Rodríguez. Pero también tiene la posibilidad de ascender a la cuarta casilla, la que está en poder de Juan Ayuso, quien separa el boyacense por 35 s. Todo por verse.

