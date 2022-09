La Vuelta a España entra en sus etapas definitivas y el colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López quemará los últimos cartuchos por intentar subirse al podio de la carrera o terminar lo más adelante posible.

La competencia tendrá sábado la última fracción de montaña para hacer daño y para que el boyacense tenga viva la ilusión de ganar en una de estas cimas.



El final



Y el sábado la Vuelta remata con una de las etapas importantes. Talavera de la Reina y Talavera de la Reina, de 138 km, corta y exigente.



Se cruzarán cinco pasos montañosos, dos de segunda y tres de tercera, el último en la meta. Desde el km 83 la etapa no tendrá terreno llano, se encontrarán constantes suba y baje en los que no se puede perder la rueda.



López es uno de los que mejor remata la carrera y eso lo confirman las estadísticas. Está a 3 min 23 s de Enric Mas, que es tercero, lejos, pero no se sabe. El podio no se ve claro.



Lo que sí se ve con mucha opción es el quinto puesto, pues está a solo 8 segundos de Carlos Rodríguez. Pero también tiene la posibilidad de ascender a la cuarta casilla, la que está en poder de Juan Ayuso, quien separa el boyacense por 35 s. Todo por verse.

Vuelta a España. Foto: Archivo / EL TIEMPO



