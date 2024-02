‘Supermán’ López: su pesadilla con el dopaje no ha terminado, ¿qué viene?

Miguel Ángel ‘Supermán’ López ha tenido unos días agitados tras la confirmación del juzgado de Cáceres (España) de retirarle la imputación en la investigación de la trama de dopaje llamada operación Ilex; y aunque el ciclista colombiano ha salvado una etapa dura, no ha ganado la carrera.

Está suspendido provisionalmente por la Unión Ciclista Internacional (UCI) desde el pasado 25 de julio de 2023 “por una posible infracción de las normas antidopaje por uso y posesión de una sustancia prohibida en las semanas previas al Giro de Italia”, y eso no ha cambiado, como lo confirmaron fuentes consultadas por EL TIEMPO.



Pruebas contundentes

El tema penal está subsanado, pero el deportivo no, ese sigue. Se salvó de ir a la cárcel, pero no es una definitiva y no puede volver a la vida deportiva hasta que se conozca la decisión de la UCI”, le dijo el abogado experto en tema de dopaje Andrés Charria.

La UCI no se ha pronunciado sobre la decisión del juzgado, pero es claro que la investigación continúa; el hecho es que no se sabe cuánto tiempo más se necesita para que se dé la decisión definitiva de la entidad.



“La UCI no tiene afán. Se puede demorar mucho para decidir si sanciona o no a López. Hay que recordar cuánto duró para dictar sentencia sobre el caso de Fabián Puerta (2 años)”, precisó el abogado.

Miguel Ángel López Foto: Instagram y Fedeciclismo

Hace un par de semanas, la UCI presentó nuevas pruebas en contra de ‘Supermán’ López, cuyo nombre figuró en el juzgado español que investigaba al médico Marcos Maynar como líder de una trama por uso, posesión y distribución de sustancias prohibidas, pero el mismo estamento libró al ciclista, hace poco, de toda culpa.



El entorno de López habló. Rafael Acevedo, su suegro y quien fue la persona que lo ayudó en los primeros años de ciclista, contó lo que se vive en el seno de la familia.



“Al Mono lo embalaron en eso, pero no hay nada. Ahora, con esto, veremos cuál será su futuro. Es obvio que Miguel era inocente, y con esa decisión del juzgado estamos más tranquilos”, precisó Acevedo.

La sanción...

EL TIEMPO consultó a una fuente de la Organización Nacional Antidopaje (Onad), quien contradice lo dicho por Acevedo, pues el corredor no puede estar tranquilo.



“Una cosa es el recurso penal, y otra, el disciplinario de dopaje. Es claro que del primero se salvó, pero está y seguirá suspendido por la UCI hasta que no se resuelva su caso en las instancias”, contó la fuente.



La persona consultada aseguró que el corredor no ha limpiado su nombre por completo, pues todavía falta que haya una resolución de sanción o absolutoria de la UCI.



“No hay mérito para que esté preso, eso es lo que se decidió en España, y puede respirar tranquilo porque no irá a la cárcel, pero López está siendo investigado y esas pruebas que se han reunido son analizadas por la International Testing Agency (ITA) y la UCI”, explicó.

Miguel Ángel López Foto: José Jácome. Efe

La semana pasada, Belda entregó a los medios de España declaraciones en las que contó lo que pasó.



Dijo que López le había pedido que llevara un paquete con suplementos a Hungría antes del Giro, pero que cuando lo recibió encontró algunas ampolletas y las botó.



“Los testimonios sirven mucho en estos casos, y el de Belda y el de los demás interrogados son pruebas contra López y se pueden considerar contundentes, pues se hacen ante un juez”, precisó la fuente.



Una de las pruebas reina conocidas es el plan que el médico Maynar le entregó a López, en el que le describe detalladamente cómo debe de realizarse el tratamiento. Hay chats con mensajes cruzados entre ellos, que fueron identificados por la UCO, pero que la fiscal encargada del caso, Sonia Castañeda, no consideró importantes.



“Los chats no son pruebas tan contundentes. Lo ideal sería identificar todo el chat, toda la información que hay, pero no es fácil. Además, a veces las personas que los tienen se echan para atrás. Más bien los testimonios, como los hay, sí son muy válidos”, precisó la persona de la Onad.

Dos caminos

Para la fuente, las pruebas que analizan la ITA y la UCI deben ser contundentes con el fin de que se identifiquen claramente las personas que mantienen la comunicación.



“El Tribunal tiene en cuenta lo que se presenta y por eso esas pruebas deben ser lo más claras posible”, dijo la persona consultada en la Onad.



“De lo que puedo ver en el tema de López son testimonios y documentos, por lo que el expediente del corredor sigue abierto, en España no lo juzgarán, pero la ITA y la UCI sí siguen en su trabajo y el ciclista no se ha salvado del todo. Le quedan dos caminos de acuerdo a lo que resuelva el Tribunal, o es sancionado por varios años o es absuelto, pero hoy sigue en problemas”, sentenció la fuente.

Según las pruebas de Unidad Central Operativa (UCO )y que fueron entregadas al juzgado, López pudo haber violado las normas con la sustancia menotropina, un análogo de la hormona del crecimiento que favorece el incremento de masa muscular y la eliminación de líquidos.



Se advirtió que el corredor se trató antes del Giro de Italia del 2002, del cual se retiró en la cuarta etapa. Se supo que la sustancia fue enviada a Hungría, donde presuntamente habría sido recibida por Vicente Belda García, el hijo del exdirector Vicente Belda, masajista del equipo Astana, para luego ser utilizada por López.



“Se le enviaron a Vicente Belda García las ampollas de menotropina –y otros

productos– a su domicilio de Cocentaina (Alicante), viajó a la salida del Giro de Italia en Budapest, se la inyectó –práctica prohibida por la UCI– y le provocó unos efectos secundarios que le obligaron a retirarse en la cuarta etapa de la gran ronda italiana con hinchazón de la pierna izquierda, dolores y molestias, como indican los mensajes de esos días entre Maynar, Belda García y López. Y todo ello al margen del conocimiento del grupo médico del equipo kazajo”, dice el informe.

Miguel Ángel López Foto: Eder Garcés e Instagram

El año pasado, el periodista del diario El País de España Carlos Arribas señaló la posible sanción que tendría López. “Puede ser una sanción de cuatro años. López habrá hecho sus alegaciones, y la ITA determinará si hay sanción o no”, dijo.



Castañeda discrepó en varios puntos de la investigación de UCO y señaló que “no se puede aplicar el artículo 362 quinquies (cinco veces) del Código Penal como recomienda la UCO porque “se configura como un delito de resultado, toda vez que por su contenido, reiteración en la ingesta u otras circunstancias concurrentes pongan en peligro la vida o salud de los mismos”, por lo que la investigación frenó en seco.



Lo anterior no indica que López esté libre de culpa ni que su caso no ha terminado.

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel