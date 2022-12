La noticia bomba del ciclismo colombiano el lunes fue el despido del ciclista boyacense Miguel Ángel López por parte del equipo Astana, pero este martes se conocieron más informaciones.

Los medios españoles están en la búsqueda de más noticias, luego de que López fuera desvinculado del grupo kazajo, que adujo que había descubierto “nuevos elementos que muestran la probable conexión de Miguel Ángel López con el doctor Marcos Maynar”, quien fue detenido en mayo de este año por una investigación de la Operación Ilex de distribución de sustancias prohibidas.



Se advierte que el pedalista podría haber recibido una dosis de menotropina, “un análogo de la hormona del crecimiento que favorece el incremento de masa muscular y la eliminación de líquidos- antes del comienzo del pasado Giro de Italia en Hungría y que habría motivado su retirada en la cuarta etapa”, dice el diario ABC.



Y agrega: “Según la documentación conocida por ABC, la menotropina habría sido indicada por el doctor Maynar para el ciclista colombiano y enviada hasta Hungría, donde presuntamente habría sido recibida por Vicente Belda García, el hijo del exdirector Vicente Belda que ejerce como masajista del Astana”.



López fue apartado del Astana en agosto pasado, cuando en España el corredor fue abordado por la Guardia Civil en el aeropuerto de Madrid para una revisión de su equipaje, en el que no encontraron nada.

Miguel Angel López. Foto: EFE



Según el diario español, “los indicios de la investigación, ya en poder del Juzgado de Cáceres, indicarían que 'Supermán' López recibió una inyección de menotropina que le provocó una inflamación en la pierna. Y que a consecuencia de la dolencia que le provocó, hubo de retirarse del Giro justo antes de la subida al Etna, donde tenía esperanzas de victoria”.



ABC, según sus fuentes en la investigación, advierte que la “UCO se dirigió a conocer si el colombiano utilizó la menotropina y esta le causó un problema en la pierna izquierda que le obligó a retirarse del Giro y a no presentarse un mes después en el Tour”, se señala en el informe.



El medio de comunicación señala que la jueza a cargo del expediente tiene un escrito de la Guardia Civil en el que se explica “el proceso viajero de la menotropina, desde la Universidad de Extremadura a Hungría”.



También se asegura que dicha jueza citó a declarar el próximo 16 de enero a Vicente Belda, su hijo Vicente Belda García y a Marcos Maynar en este caso.



Los Belda también son investigados en la trama dedicada a la distribución de medicamentos prohibidos para el dopaje de deportistas y que ha desarticulado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La defensa de López

El corredor, una vez se conoció la información, emitió un comunicado en el que se defendió.



“El señor Miguel Angel López considera esa decisión absolutamente injustificada, no existiendo ningún hecho nuevo que le justifique y que fuera desconocido en noviembre de 2022 por parte del equipo Astana, rechazando cualquier insinuación que perjudique su nombre y el honor como ciclista profesional, y recordando que nuca jamás durante su carrera ha dado positivo por ninguna sustancia dopante o ha sido siquiera, objeto de investigación por parte de las autoridades competentes”, dice el escrito.



Y agrega: López informa que ejercerá todas las acciones legales que la asisten en defensa de sus derechos, ante lo que entiende un claro caso de despido abusivo y sin justa causa”.

En el día de hoy se ha comunicado públicamente la decisión del equipo Astaná

Qazaqstan de rescindir el contrato que me vinculaba como ciclista, considero dicha decisión absolutamente injustificada. 📩 Comunicación. pic.twitter.com/i0O9JGVoX1 — Miguel Angel Lopez Moreno (@SupermanlopezN) December 12, 2022

También en el fútbol

Pero el caso no solo va con el ciclismo, según ABC el tentáculo toca al fútbol de España.



“Según pudo saber ABC, jugadores en activo del Cacereño y del Diocesano, ambos equipos de Segunda RFEF, el cuarto peldaño del fútbol español, se habrían tratado a título particular en las instalaciones de la Universidad de Extremadura con el dichoso doctor Maynar”.



Y agrega: “El Cacereño y el Diocesano han superado la segunda ronda de la Copa del Rey al eliminar respectivamente al Córdoba (3-0) y al Zaragoza (1-0). Los futbolistas implicados de la Segunda RFEF se habrían tratado con medicamentos no autorizados en España, pero que no constituyen delito de dopaje al no estar incluidos en las listas del Código Mundial de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)”.



