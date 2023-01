A Miguel Ángel López le tocó cambiar, se vio obligado a volver al ciclismo de Colombia, del que se fue en el 2015 para hacer parte del Astana, equipo que le rescindió el contrato a finales del 2022.

El pedalista boyacense hará parte del Team Medellín, que confirmó su presencia para este 2023.



Llega al grupo, pues su nombre figura en el juzgado cuarto de Cáceres (España), que investiga la trama de dopaje llamada operación Ilex, dirigida por el médico Carlos Maynar.



López puede correr, no tiene ninguna sanción, pero no lo puede hacer en las ‘Grandes Ligas’ del ciclismo, pues esa investigación de utilización y distribución de medicamentos le ha impedido ser contratado por equipos de Europa.

¿Por qué la elección?

Le tocó regresar para sentirse ciclista, tratar de no perder la condición, seguir entrenando, en competencia, así sea en una ‘liga’ menor en la que estará por encima de los demás, pues su condición de gran corredor así lo dice.



“Ha sido un año complicado. Me quedo sin equipo casi en el 2023 porque faltaba ya poco para acabar el año y los equipos están llenos, con sus nóminas, y no había ningún espacio. Yo creo que este equipo (Team Medellín EPM) me dio esa confianza, esa gran oportunidad para poder seguir un año 2023 pasándola, haciendo una transición, disfrutar del equipo, de la gran nómina que hay, del buen material, pasar este año y disfrutar del calendario que pueden hacer”, dijo el corredor de 28 años, que está en plena edad madura como ciclista.

A pesar de lo que ha pasado tiene retos por delante, el primero de ellos, lastimosamente, no lo puede solucionar, no está en sus manos, y es que la investigación se resuelva, ojalá a su favor, para poder aspirar a regresar a los grandes equipos, a las buenas carreras; mientras tanto, no puede hacer más. Y en el Team Medellín, pues deberá responder a esa confianza.

Miguel López. Foto: Eder Garcés



La Vuelta a Colombia y el Clásico RCN serán sus dos grandes metas, en las que no debería tener problemas, en el papel, para ganar.



Luego, pues López y sus compañeros estarán dispuestos a dar el paso internacional, paso que ya se planifica.



El primero será la Vuelta a San Juan (Argentina), del 22 al 29 de enero, en el que se encontrará con Egan Bernal (Ineos) y Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), que serán sus dos grandes rivales.



Con López, seguro que a Velásquez y a su grupo se la abrirá el espectro de competencias, pues contará con un corredor de alto nivel. El año pasado, el grupo disputó la Vuelta a Ecuador y la Vuelta a Venezuela.



En el 2021, Team Medellín hizo parte del lote de la Vuelta a Asturias, en España. Lo que es claro es que por su categoría es imposible que esté en carreras de la máxima categoría como el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia.



López y su nueva escuadra podrán hacer parte del calendario de competencias 2.1, similares al Tour Colombia, y de la categoría 2Pro.

#ATENCIÓN 🚨



Estamos encantados de hacer oficial la vinculación de @SupermanlopezN al equipo para la presente temporada. Qué orgullo que vistas nuestros colores y representes a Medellín por Colombia y el mundo.



Bienvenido campeón, MEDELLÍN será siempre tu casa 🔝 pic.twitter.com/4LwQdoIJuP — Team Medellín EPM (@team_medellin) January 8, 2023

