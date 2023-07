Miguel Ángel López quedó suspendido provisionalmente por una "potencial violación de las reglas antidopaje", anunció el martes la Unión Ciclista Internacional (UCI) en un comunicado.

"El corredor colombiano fue notificado de una potencial violación de las reglas antidopaje por uso y posesión de una sustancia prohibida en las semanas anteriores al Giro de Italia de 2022", precisó la UCI, que decidió "suspender provisionalmente al corredor en espera de la decisión final".

(Miguel Ángel 'Superman' López: decisión del Team Medellín tras sanción de la UCI)(Miguel Ángel 'Supermán' López, suspendido por la UCI en caso de dopaje: los detalles)

Lo que viene...

Miguel Ángel López, de 29 años, tercero del Giro de Italia y de la Vuelta a España en 2018, debía participar en el Mundial de ciclismo en Glasgow (3-13 agosto) con el equipo de Colombia, en la prueba de ciclismo en ruta y en la de contrarreloj.



La UCI explicó que tomó esta decisión después de una investigación de la International Testing Agency (ITA) sobre el médico Marcos Maynar, gracias principalmente a pruebas "obtenidas de las autoridades policiales españolas (Guardia Civil) y de la Organización Nacional Antidopaje Española (CELAD)".

Supermán López. Foto: EL TIEMPO



En diciembre de 2022, 'Superman' López había sido desligado del Astana, que explicó entonces haber "descubierto nuevos elementos que muestran la relación probable" entre el médico Marcos Maynar y el escalador colombiano.



López, ganador de la Vuelta a Suiza en 2016 y de la Vuelta a Cataluña en 2019, lamentó entonces "una ruptura abusiva e injustificada", a la vez que negó "toda acusación que pueda manchar" su "nombre y honor como corredor profesional".

Nada fácil



López tiene un camino difícil, espinoso. Lo que viene para él no será fácil. De tajo, no va a ir a los Mundiales de Ciclismo y ya fue ‘dado de baja’ en Colombia para los Juegos Panamericanos de Santiago en octubre.



Tendrá que esperar a que se defina su futuro, su caso y eso no se sabe cuánto podrá salir. La Operación Puerto duro 10 años, hasta que se cerró por tiempo. Eso le puede pasar al boyacense.

Supermán López. Foto: EL TIEMPO



Mientras tanto, pues ir preparando su defensa. Es casi seguro que la UCI toma esta decisión porque debe tener más que pruebas, de lo contrario se quedaba quieta.



Podría perder todo lo que ha ganado este año, bueno, desde antes del Giro de Italia del 2022, cuando comenzó la investigación.



Su problema sigue, pero ya con una suspensión provisional con la que puede acabar su carrera.