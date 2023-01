El regreso de Miguel Ángel López al ciclismo colombiano es casi un hecho y se espera que el anuncio oficial se haga en los próximos días.

López, cuyo nombre figura en un juzgado de Cáceres, España, que investiga la red de dopaje llamada Operación Ilex, llegó a un acuerdo con el Team Medellín para formar parte de esa escuadra.



(Nairo Quintana: inesperado giro que podría dar su carrera deportiva)

(Iván Ramiro Sosa fue víctima de una agresión por conductor)



Viene de ser cuarto en la pasada edición de la Vuelta a España, pero ese problema de la investigación de utilización y distribución de sustancias prohibidas obligó al equipo Astana a rescindirle contrato que lo unía al grupo por los próximos dos años.



El ciclista boyacense ha querido seguir activo y por eso ha acordado su vinculación al grupo que orienta José Julián Velásquez, mientras se resuelve su situación judicial en España.



López no está suspendido, no dio positivo en un control al dopaje y puede competir, está apto, no tiene ninguna restricción, pero el inconveniente le ha cerrado las puertas en las dos máximas categoría del ciclismo, World Tour (WT) y Proteam, por lo que llega a una escuadra Continental, del concierto local.

Calendario muy local

El corredor sería la gran figura del concierto nacional, en el que podrá tomar parte en las pruebas importantes del país como la Vuelta a Colombia, el Clásico RCN, las clásicas regionales y los Campeonatos de Ciclismo.



Team Medellín es un equipo que se ha caracterizado por ir a competencias en el exterior y este año tiene en su plan ir a la Vuelta a San Juan en Argentina (22 al 29 de enero).



De igual manera, puede correr en ese mismo país en la Vuelta a Catamarca. En su calendario está previsto disputar dos pruebas en Grecia.



Con López, seguro que a Velásquez y a su grupo se la abrirá el espectro de competencias, pues contará con un corredor de alto nivel.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Angel López. Foto: EFE



El año pasado, el grupo disputó la Vuelta a Ecuador y la Vuelta a Venezuela.

En el 2021, Team Medellín hizo parte del lote de la Vuelta a Asturias en España.



Lo que es claro es que por su categoría es imposible que dispute carreras de la máxima categoría como el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia y demás competencias importante del WT.



Miguel Ángel ‘Supermán’ López y su nueva escuadra podrán hacer parte del calendario de competencias 2.1, similares al Tour Colombia, y de la categoría 2Pro, 1,2 y 2.2.



La idea del Team Medellín con López no solo es seguir dominando el concierto colombiano, sino recuperar el primer lugar en el escalafón América de la Unión Ciclista Internacional (UCI), pues eso le daría la opción de ser invitado a las carreras del calendario de esta zona del mundo.



(Dibu Martínez: revelan cómo intimidó al francés al que le paró 'gol del título')



Deportes