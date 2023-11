Miguel ‘Supermán’ López: médico acusado de doparlo explotó y contó la verdad

El pedalista boyacense Miguel Ángel López sigue suspendido de forma provisional, mientras se esclarece si está o no vinculado con la trama de dopaje Operación Ilex en España.

López venía siendo figura con el Team Medellín, pero recibió la orden de no seguir en competencia hasta que se aclare su caso por las autoridades de España.

(Luis Díaz: el día que confesó su deseo de jugar en el Barcelona)

Fuertes declaraciones

El corredor de Pesca, Boyacá, entrena, pero no puede competir, pues su nombre figura en un juzgado de Cáceres, España, que investiga a la trama liderada por el médico Marcos Maynar.



“Sobre la base de una investigación realizada por la Agencia Internacional de Pruebas (ITA), que incluye pruebas obtenidas de las autoridades policiales españolas (Guardia Civil) y la Organización Española Antidopaje (CELAD) durante la investigación del Dr. Marcos Maynar, la UCI ha notificado hoy a Miguel Ángel López sobre una posible infracción de las normas antidopaje (ADRV)”, informó la Unión Ciclista Internacional (UCI) el julio pasado.



(Algunos sectores del Atanasio Girardot gritaron 'fuera, Petro', durante clásico paisa)

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Ángel 'Supermán' López, ciclista colombiano. Foto: EFE/ Luis Eduardo Noriega y Fedeciclismo

Maynar volvió a hablar de las acusaciones y ‘Supermán’ López entró al baile, aunque el médico aclaró varias versiones.



“En el caso que nos ocupa, jamás. Anteriormente, tampoco he tenido necesidad. Hay conversaciones en las que yo hablo con Vicente (Belda). Te pongo el ejemplo de Miguel Ángel López, yo veo que el ciclista va tan bien que le dejo claro que no hace falta utilizar doping. Creo que el ciclismo está más limpio que nunca”, dijo Maynar en una entrevista con El Contraanálisis dirigido por el periodista Javier Ramírez.



Y agregó: “Ellos tienen derecho a tener a quién quiera. Miguel (Ángel López) aparte de tenerme a mí, tenía a su propio nutricionista y Enric Mas tiene su propio entrenador que no es el de Movistar Team. Como muchos otros. Hablo de Mas porque yo conozco a su preparador físico”.

Otra respuesta

A la pregunta si le recetó menotropina a López, el médico dijo: “Como se dice en Colombia, me hubiera mandado al carajo si lo hubiera hecho. La primera condición que él puso siempre, de entrada, fue que nada de sustancias dopantes. ¿Cómo le voy a mandar yo a este señor algo y encima mandárselo con los registros que se hacen en el Giro, en el Tour? Sobre todo en Italia. Es absurdo”.



Por último, se le preguntó por los casos de dopaje en el ciclismo, específicamente, por el tema de López.



“Por los demás no pongo la mano en el fuego por sustancias que no se detectan por el momento, pero no son permitidas. No voy a poner la mano en el fuego por nadie, sólo por Miguel Ángel López. Porque sí sé lo que tomaba. Yo sé lo fuerte que es él. Y para que a él lo hayan llevado con el gancho en el Tour de Francia o a los demás, yo no me preocuparía por tonterías como estas. Que se preocupen y que le digan a la UCI que investiguen, que están haciendo el ridículo. El entrenamiento solo no hace lo que ha hecho el ganador del Tour de Francia a velocidades de Induráin en sus cronos, comparando las estructuras de uno y de otro. Algo que no sea tecnología también hay”, contó Maynar.

(Así fue el fatal accidente en el Autódromo de Tocancipá que acabó con la vida de 'Lupi')