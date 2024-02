'Supermán' López: juzgado retira al ciclista de la investigación por presunto dopaje

El Juzgado de Instrucción 3 de Cáceres ha dictado un auto de sobreseimiento provisional para el exmasajista del equipo ciclista Astana Vicente Belda García y otros dos investigados por presuntos delitos relacionados con el dopaje, pero mantiene la causa abierta al padre de éste, Vicente Belda Vicedo, y al médico Marcos Maynar, entre otros.



El ciclista colombiano Miguel Ángel "Supermán" López, corredor de Astana, fue investigado en su día en la operación, denominada Ilex, aunque después el juzgado de Cáceres, que dirige la investigación, retiró su imputación.



Le contamos: James Rodríguez recibe dardo desde Alemania tras polémica: 'Capítulo decepcionante'

El juzgado cacereño adopta sobreseimiento provisional para Vicente Belda García, Luis Vicente Otin y Ángel Vázquez al considerar que no hay pruebas que indiquen que cometieron los presunto delitos de los que se les venía acusando.



El Ministerio Fiscal ya había pedido el archivo para estos tres investigados, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Sin embargo, la causa sigue adelante para el médico Marcos Maynar y el exciclista Vicente Belda Vicedo, así como para otras dos personas.

Facebook Twitter Linkedin

Supermán López. Foto: EL TIEMPO

A lo largo de 2022, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil abrió una investigación por una presunta trama dedicada a la distribución de medicamentos prohibidos para el dopaje de deportistas.



Vicente Belda e hijo, según apuntaron entonces a EFE fuentes próximas a la investigación, estarían relacionados con el médico y profesor de la Universidad de Extremadura (UEx) Marcos Maynar, quien ya había sido detenido en mayo de ese mismo año por el presunto delito de tráfico ilegal de medicamentos, si bien quedó en libertad con cargos tras declarar en sede judicial

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Ángel López Foto: José Jácome. Efe

En dicha presunta trama aparecían otras cinco personas.

Según la investigación, los miembros de esta presunta trama tenían misiones concretas, entre ellas las de conseguir componentes químicos que después mezclaban para elaborar los medicamentos prohibidos, entre ellos uno utilizado para el dopaje, la Menotropina.



Según las fuentes, supuestamente era Maynar quien preparaba los entrenamientos de los deportistas incluyéndoles un complemento nutricional con medicamentos y sustancias prohibidas en el deporte. Y para elaborar el "cóctel" siempre se tenía en cuenta las posibilidades de victoria del cliente en sus competiciones.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Angel López. Foto: EFE

Documentos de la operación por presunto dopaje

Los periodistas de la página especializada www.ciclosmo21.es tuvieron acceso al informe de la fiscal encargada del caso, Sonia Castañeda, en el que discrepa en varios puntos de la investigación que ha realizado la sección de dopaje de la Unidad central Operativa (UCO) y que fue entregada al juzgado cuarto de Cáceres, España.



Según Castañeda, en escrito del 3 de diciembre del 2023, solo habla de tres de los ochos investigados: Vicente Belda García, exmasajista del Astana, y a Ángel Vázquez y Luis Vicente Otín; estos dos últimos, "que nada tienen que ver en los hechos relatados con el hijo del excorredor y director del Kelme. Sí tienen en común que a todos ellos se les interceptó la sustancia menotropina -comercialmente llamada HMG-Lepori– y cuyos inyectables fueron identificados en los envíos entre ellos por vías y usos diferentes. Maynar nunca la recetó a sus destinatarios según la UCO y se remitía con el raspado de la impresión comercial de marca “con el fin de dificultar la identificación de la sustancia y la trazabilidad de la misma en una eventual inspección/interceptación", dice el informe.



Y agrega: “La primera de las divergencias es que el Ministerio Fiscal entiende que la menotropina es un «medicamento autorizado legalmente y como tal no susceptible de incardinación en la modalidad típica recogida en el artículo 361 del Código Penal a pesar de que dicha sustancia puede tener un "fin dopante al que puede ser destinado en relación con actividades deportivas". La Guardia Civil entiende que sí se ha utilizado para violar las normas antidopaje con una sustancia prohibida por la AMA y que ha causado daños físicos a López”.

Facebook Twitter Linkedin

Astana. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Ciclo21 advierte que “también argumenta que no se puede aplicar el artículo 362 quinquies del Código Penal como recomienda la UCO porque “se configura como un delito de resultado, toda vez por su contenido, reiteración en la ingesta u otras circunstancias concurrente, pongan en peligro la vida o salud de los mismos”, es decir, “que requiere que con el medicamento, aún autorizado pero no permitido para la competición, se cause una situación de peligro para la salud del deportista, que es el bien jurídico protegido por esta conducta”.



El informe de la Guardia Civil señala que Maynar le envió a ‘Supermán’ López la planificación para el Giro de Italia, carrera de la cual se retiró en la cuarta etapa.

El plan

Facebook Twitter Linkedin

Miguel López y el plan con el médico Maynar. Foto: EL TIEMPO



Dice que después se le envió a “Vicente Belda García las ampollas de menotropina -y otros productos- a su domicilio de Cocentaina (Alicante) -dijo ante la jueza que las "tiré a la basura"-, viajó a la salida del Giro de Italia en Budapest, se la inyectó -práctica prohibida por la UCI- y le provocó unos efectos secundarios que le obligaron a retirarse en la cuarta etapa de la gran ronda italiana con hinchazón de la pierna izquierda, dolores y molestias como indican los mensajes esos días entre Maynar, Belda García y López. Y todo ello al margen del conocimiento del grupo médico del equipo kazajo”, contó ciclo21.



“La fiscal además dice que “no ha podido quedar suficientemente acreditado ni a qué deportista iban destinados y en relación a qué concreta competición, ni si ha llegado a ser consumido o en qué medida, el efecto producido ni el peligro, tanto genérico como específico que puede llegar a causar este medicamento con su ingesta”.



Quizás ese es el punto más sorprendente porque en los mensajes y escuchas aportados por la Benemérita quedan acreditados e identificados -por sus números de teléfonos- Miguel Ángel López, su presencia en el Giro de Italia, la presunta distribución de la sustancia prohibida menotropina por parte de Belda García -llamada en clave por ellos «aceite de coco» y/o “testis” – bajo las instrucciones desde Cáceres de Maynar y el daño físico causado, el elemento clave para poder acusarles de los delitos descritos en los artículos 361 y 362 quinquies”, se advierte.



En ese Giro, el 7 de mayo del 2022, López pierde 42 segundos en la contrarreloj individual y Maynar consigue diclofenaco inyectable falsificando las recetas a nombre de un italiano.



En el día de descanso del Giro, Maynar prescribe el relajante muscular sirdalud, pero López se retiró al día siguiente en la etapa que tenía final en el volcán Etna.



El diario Marca de España reveló algunas conversaciones entre Maynar y López en las que hablan de la reacción que tuvo el medicamento.



“Miguel, lo de las piernas es retención de líquidos por el testis. Le he dicho a Vicente que hagas rodillos con alta cadencia y poca intensidad esta tarde. Él ya te dirá”, le dice el médico.



Y agrega: “Ya me ha contado Vicente lo de hoy. Pienso que puedes tener una inflamación del nervio femoral y sería bueno que te pincharan un antiinflamatorio y toma el hydroxil b1, b6 y b13”.

Facebook Twitter Linkedin

Conversación de el médico Maynar y López. Foto: EL TIEMPO

López le contestó: “A ver si hago reacción mala a alguna vitamina de las nuevas que me enviaste”, dice.



Se asegura que la fiscal ha pedido “el sobreseimiento provisional de los tres investigados mentados relacionados con el manejo directo de la menotropina porque “no concurren indicios racionales de criminalidad suficientes por lo que no recibirían castigo penal. El nuevo juez encargado del caso ya tiene trabajo sobre su mesa”.

DEPORTES