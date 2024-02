Miguel ‘Supermán’ López: testigo lo acusó gravemente  por tema de dopaje

Miguel Ángel ‘Supermán’ López ha tenido unos días agitados y tras la confirmación del juzgado de Cáceres, España, de retirarle la imputación en la investigación de la trama de dopaje llamada Operación Ilex, pues el colombiano ha salvado una etapa dura, pero no ha ganado la carrera.

Se confirmó que el corredor, que era investigado por su vinculación a la Operación Ilex, trama de dopaje en España, no tiene ningún problema de acá en adelante en cuanto el tema fiscal o penal.



Fuertes declaraciones

El entorno de López ya habló sobre el tema. Rafael Acevedo, su suegro y quien fue la persona que lo ayudó en los primeros años de ciclista, contó lo que se vive en el seno de la familia.



“A es que era así. Al ‘mono’ lo embalaron en eso, pero no hay nada. Ahora, con esto, veremos cuál será su futuro”, contó.

Miguel Ángel López Foto: Eder Garcés e Instagram

Y agregó: “Es obvio que Miguel era inocente y con esa decisión del juzgado, que no encontró nada, pues estamos más tranquilos”.

Miguel López y el plan con el médico Maynar. Foto: EL TIEMPO

Acevedo señaló que por el momento López se sigue preparando, no ha dejado de entrenar y espera que la Unión Ciclista Internacional (UCI) tome cartas en el asunto y defina su futuro.

La UCI lo mantiene suspendido provisionalmente y espera reunir la documentación pata tomar una decisión sobre el corredor.



Otra de las personas que se quitó un peso de encima, pues al igual que a López le fue retirada la imputación, es Vicente Belda, el masajista del equipo Astana, a quien vincularon a la investigación porque, supuestamente, le inyectó a López la sustancia menotropina.

Cuentas claras

Belda habló, aclaró todo el tema y se refirió, no de la mejor manera, al ciclista boyacense, en una entrevista con el diario Marca, del cual extraemos los principales momentos.



La relación con López. “Me llama Miguel Ángel y me dice que me va a mandar un paquete con suplementación para que se lo lleve al Giro porque él está en Andorra y no le va a llegar a tiempo el paquete a su casa. Quiere que se lo lleve. En principio no le pongo pegas porque entraba dentro de algo normal. Los ciclistas, que muchas veces está fuera de casa o de su país, te mandan cosas a tu casa para que se las lleves. Esa semana recibí geles de una marca, sales de otra... no le di muchas vueltas. Pensaba que era suplementación lo que me había llegado. Cuando el día anterior a ir a Hungría estaba preparando la maleta para ir al Giro, veo que son ampollas y las tiro. Viendo las conversaciones después entre ambos (Maynar y López), me hace pensar que me tendieron la trampa para llevarles el producto a Hungría”.

Conversación de el médico Maynar y López. Foto: EL TIEMPO

Notificado. “Después del Giro. Cuando llego a casa, esa misma semana, viene la Guardia Civil a casa para decirme que tenía que hacer la declaración en el pueblo. Vinieron dos de la UCO y me enseñaron documentación diciéndome que ese paquete era menotropina. Ahí me entero, hasta ese momento no sabía nada”.



El envío de López a Hungría. “López llega el mismo día que llegué yo. Durante esa misma semana me dice que si le había llevado la suplementación. Le dije que sí, pero que el último paquete no porque eran ampollas y no las podía transportar. Él me dice que no sabía lo que era el paquete, pero que no era ilegal. Me dice 'tranquilo, no es nada ilegal'. No me la jugué. Las tiré y ya está. Fue rápido porque él llegó a Hungría ya lesionado y estaba más preocupado por la lesión que por la suplementación”.



No le volvió a hablar

Explicaciones de López. “Se las pido en junio cuando me dice la Guardia Civil lo que es. Antes le dije que las había dejado en la basura, pero él me dijo que era legal. En junio, cuando me entero de que era menotropina, contacto con él y se lo pregunto. El miércoles ya comenzó con los dolores. Se preocupó el equipo y empezaron a mirar. Pero hasta que no llegamos a Sicilia no le hacen ninguna ecografía para saber lo que hay exactamente”.



Las lesiones de ‘Supermán’ “Algo en el cuádriceps de la lesión izquierda. A la semana más o menos le hicieron una eco y aparecía una rotura muscular. Al aterrizar en Hungría estaba más preocupado por la lesión que por los paquetes. Él ya llegó lesionado a Hungría. No es como dicen muchos que yo le inyecté y se lesionó. Él llegó lesionado. Sospechábamos que era la misma lesión de otras veces”.

'Supermán' López. Foto: Luis Barbosa. Archivo EL TIEMPO

¿López hizo algo ilegal? “Que yo sepa no hacía nada ilegal. A mí en abril de ese año, dos o tres semanas antes de ir al Giro, me dice que está trabajando con Marcos y que todo lo que hace es legal. Que le lleva la suplementación y algo de la dieta. Nada más. En ningún momento me dice lo que le da o lo que no. ¿En el Giro? No se le dio nada, imposible”.



Perdió contacto con López. “No hablo desde junio que contacté con él cuando vino la Guardia Civil y le dije que esas ampollas que me mandó eran ilegales. Ahí dejó de escribirme y hablarme. Desde el primer momento me acusa a mí, dice que la culpa es mía, que es la versión que le da al equipo. Yo lo informé a Astana en julio. Miguel corta ahí conmigo, no quiere saber nada. Le llamo y le digo que hay que solucionar este tema.. Después no sé nada de él y dice en diferentes sitios que es culpa mía. El año pasado, cuando empieza a correr con el Team Medellín, siguió acusándome de que estoy en el ajo porque conocía al médico. Le di el teléfono, se puso en contacto con él y en 2021 es cuando empieza a trabajar con Marcos. Pero en 2021, que es cuando él empieza a trabajar con Marcos, no estoy con él porque ya no está en Astana”.



El mensaje. “Lo zanjé el día que le dije lo que había ocurrido y no me contestó. Se lo dije a él y a su mujer que, por culpa suya, había estado aquí. No me contestaron”.

Miguel Ángel López Foto: José Jácome. Efe

Lo último. “Puedo perdonar, pero no olvidar. No le tengo rencor. Pero no quiero tener nada con él ni con su entorno”.



