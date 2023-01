El español Marcos Maynar, médico y profesor de la Universidad de Extremadura, investigado en una presunta trama de distribución de medicamentos prohibidos para el dopaje de deportistas, ha defendido su inocencia y ha reconocido que dio apoyo nutricional “y nada más” al ciclista colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López.

Maynar acudió a declarar por segunda vez en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cáceres, este miércoles en relación a un presunto delito de malversación de caudales públicos en su actividad en la Universidad de Extremadura y presuntamente relacionada con el posible tráfico de medicamentos.



En declaraciones a EFE previas a su declaración judicial, Maynar admitió que, entre otros deportistas, recomendó a "Supermán" López, el uso del Actovegin, conocido como la 'EPO de los pobres', y que hace que el “músculo cardiaco sufra menos durante el esfuerzo”.



“No es una sustancia que esté en las listas del doping, por tanto no es doping”, dijo. Para el médico extremeño, se demostrará que Miguel Ángel “Superman" López, que figura como testigo en la causa, es un “pobre chico, una víctima de la situación”.



En este sentido, ha expresado su confianza en que el ciclista adopte “actuaciones” judiciales contra su exequipo, el club kazajo Astana, del que fue expulsado en diciembre el ahora ciclista del Team Medellín.



En concreto, Astana anunció el 12 de diciembre que rescindía el contrato del colombiano al encontrar posibles conexiones que presuntamente le vinculan con una red encabezada por Marcos Maynar, quien supuestamente suministraba medicamentos prohibidos a ciclistas.



La decisión de Astana se produjo viente días después de que la Guardia Civil desarticulara una red afincada en la provincia de Cáceres dedicada a la distribución ilícita de medicamentos dentro y fuera de España sin autorización para ello, a su fabricación y a la venta de sustancias prohibidas destinadas a deportistas de primer nivel.

¿Por qué Nairo?



Este operativo se enmarcaba en la denominada "Operación Ilex", que comenzó a principios de 2022 y que, entre otras actuaciones, llevó a la detención de

Maynar en mayo por tráfico ilegal de medicamentos, entre otros supuestos delitos.



Tras declarar en el Juzgado 4 de Cáceres, el médico extremeño quedó en libertad con cargos. Según la Guardia Civil, la investigación permitió corroborar como los deportistas, una vez puestos en contacto con el citado médico y su ayudante eran sometidos a un estudio previo mediante analíticas y pruebas de esfuerzo, las cuales se realizaban en las instalaciones de la Facultad de Ciencias del Deporte de Extremadura, al igual que la fabricación, recepción y almacenamiento de ciertos medicamentos.



“De otros deportistas no pongo la mano, pero de este chaval -en alusión al colombiano- sí pongo la mano de que no ha utilizado en su vida sustancias prohibidas.... a lo mejor si fuera europeo no serían tan duros” con él, ha asegurado

Maynar. Así, ha recordado el caso de otro colombiano, Nairo Quintana, que “por una estupidez” de usar un analgésico “que simplemente tiene aprobada UCI” ahora “al pobre le han quedado sin trabajo”.



“Es un corredor que ha ganado muchas cosas y ahora se ve fuera por una de las muchas normas de esas asociaciones que viven de los deportistas y lo única que hacen es hacerles daño a ellos”, ha dicho. Sobre el uso de Actovegin, un producto elaborado a partir de sangre hemoderivada de ternera desproteinizada,

Maynar ha explicado que se usó en comprimidos.

Más datos



"Es como si metes un trozo de morcilla en una pastilla”, pues se fabrica con plasma de ternera transformado en pastilla para utilizarlo en el rejuvenecimiento estético, tanto en España como fuera, y en personas con enfermedades cardiacas “sin ningún tipo de problema para la salud”, ha explicado.



“Todas las filtraciones que se han hecho han pretendido hacerme daño a mí, lo asumo porque estoy acostumbrado, aunque luego he ganado los juicios, pero es inadmisible que a otras personas le estén haciendo la vida imposible, y se demostrará que no tienen nada que ver, eso no es justo”, ha reiterado el médico.

Miguel López. Foto: Team Medellín



En total son seis las personas investigadas, entre ellos, el exciclista y exdirector deportivo Vicente Belda Vicedo, y su hijo, Vicente Belda García, masajista del equipo Astana, que están citados a declarar el primero de febrero, mientras que este miércoles han acudido a los juzgados de Cáceres el doctor Maynar y su ayudante de laboratorio.



“Creemos que todo lo que se ha hecho está dentro de la legalidad y con fines de lo que tiene que ser la universidad, que es abrir nuestros conocimientos y tareas a la sociedad, que es lo que hemos tratado, y que muchos extremeños se han beneficiado de todo lo que hemos hecho desde la facultad”, ha manifestado.



A juicio de Maynar, se les acusa de “haber dado un servicio” a la sociedad que “en Extremadura no ha dado nadie, y que deberían haber asumido las autoridades”. El abogado del médico, Ángel Luis Aparicio, ha recalcado también en declaraciones a EFE que espera que se aclaren definitivamente las dudas de la justicia sobre el medicamento “autorizado a nivel europeo, mientras que la agencia española lo tiene prohibido”.



En referencia a la malversación impropia por su actividad en la Universidad de Extremadura, el letrado ha aseverado que Maynar "nunca se valió de los servicios públicos -UEx- para uso personal; solo para la docencia y el conocimiento". Además, ha añadido, el profesor sufragó los gastos de sus informes en publicaciones y el mantenimiento del laboratorio.



EFE