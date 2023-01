El Team Medellín EPM presentó la nómina con la que espera ser protagonista en esta temporada 2023, tanto a nivel nacional como internacional, liderada por Miguel Angel López.

'Supermán' López se convierte en la contratación más importante de la

escuadra que dirige José Julián Velásquez.



El corredor de Pesca, que ya ganó la primera competencia con los colores del equipo paisa en la Clásica de Villeta, llega con la ilusión de ratificar su talento y clase.



“La verdad que motivado, contento con esta oportunidad que me da el chivo, el Team

Medellín, la Alcaldía de Medellín. Estoy súper motivado y con ganas, yo creo que

vuelvo a tener esa ilusión de continuar, de dar batalla, de disfrutar con el equipo.

Correr en mi país, en el calendario de aquí, compartir con la gente, eso va a ser lo

principal, la tranquilidad de vivir el ciclismo un poco más de cerca y de gozar cada

momento que pase”, expresó Miguel Ángel López.

Grupo fuerte



Además de López, el Team Medellín EPM ya había anunciado a Danny Osorio,

corredor antioqueño, como refuerzo del equipo.



A ellos se suman, para completar la nómina, el experimentado Óscar Sevilla, Fabio Duarte, Aldemar Reyes, Javier Jamaica, Yeison Reyes, Brayan Sánchez, Víctor Ocampo, Walter Vargas y Robigzon Oyola.



El primer gran reto del equipo será la Vuelta a San Juan, Argentina del 22 al 29 de

enero. Durante cuatro años, con Óscar Sevilla, el Team Medellín EPM ha hecho

podio.



“Es una carrera motivante, corremos con los mejores del mundo, es un mini Tour de

Francia. Al Team Medellín es una carrera que le va muy bien, yo he hecho cuatro

veces pódium, me siento bien por el clima, el calor y me recuerda mucho a España a

mi Ossa de Montiel, calor seco, altas temperaturas, viento. Este año vamos con

mucha ilusión, quizá más con la llegada de Miguel Ángel, sabemos que puede ganar,

no es fácil, pero tiene potencial para ello y vamos a enfocarnos en que el Team

Medellín sea un equipo como los World Tour; no vamos a sentirnos inferiores”, dijo

Óscar Sevilla, ciclista del Team Medellín EPM.



Durante la presentación del equipo se contó con la presencia de importantes

autoridades de la ciudad y grandes aliados del equipo.



Este año, el Team Medellín EPM continuará con su filosofía de dejar en alto el nombre de la ciudad por Colombia y el mundo, convirtiéndose en un importante embajador de las cosas buenas que suceden en la capital antioqueña.



Para su séptima temporada e inscrito ante la UCI de manera consecutiva como equipo

continental, el Team Medellín EPM cerró una gran alianza con la marca líder en

bicicletas y accesorios en el mundo: Specialized.

Team Medellín Foto: Team Medellín



El equipo tendrá bicicletas personalizadas, con finos detalles de la marca ciudad

Medellín Aquí todo florece. Con pintura a mano de una artista local, las nuevas

bicicletas llevarán imágenes icónicas como el metro, flores, montañas, esculturas del

maestro Fernando Botero, entre otros elementos.



La base de la bicicleta es un marco S-Works Tarmac SL7 en fibra de carbono que

sólo pesa 950 gramos, con elementos radicales como un acabado de pintura que

pesa 10 gramos. Además, para transmitir la potencia del ciclista a las ruedas, hay

una serie de equipos de alta tecnología de la marca, empezando por las zapatillas SWorks Torch.



