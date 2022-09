El español Enric Mas (Movistar), tercero en la general, ha asegurado, tras sacar en la Hoya de la Mora 22 segundos al líder Remco Evenepoel y 37 al segundo, Primoz Roglic, que "hasta Madrid" puede "soñar con ganar" la Vuelta, tras una etapa buena con Miguel Angel López.



"Siempre digo que voy día a día, pero hasta Madrid podemos soñar con ganar. Seguimos trabajando en los problemas que tuvimos tiempo atrás, que no se van de la noche a la mañana, pero en carrera estoy disfrutando y confío más en mí”, dijo Mas, segundo en la etapa y tercero ahora en la general a 2 min 01 s de Evenepoel y a 37 de Roglic.



“Son unos segunditos a nuestro favor. Ayer fueron alguno más, pero lo importante es que estoy contento, contento por estas sensaciones de hoy", sijo Mas.



Y agregó: "El sábado gestioné mal el esfuerzo, quise cerrar el hueco demasiado rápido, y hoy, en la bajadita antes de Hazallanas, cuando ha habido una caída que ha cortado el grupo, he comenzado un poco detrás de ese ataque de los Jumbo, pero he mantenido siempre mi ritmo", explicó su carrera.

¿Le ayudó a López?





Mas ha sido criticado, pues a veces no le dio relevos al ciclista boyacense en el ascenso.



"Luego les he cogido y luego he podido soltarlos, trabajando al final junto con Miguel Ángel (López) y David (de la Cruz). Es cierto que los intereses de López y míos no se han encontrado -yo estoy en la lucha por el podio y él buscaba la etapa-, pero a la vez yo también quería colaborar para sacar tiempo", señaló.



"Quizás ahí los dos hemos guardado un poco porque creíamos que el otro tenía un poco más de fuerzas. El ciclismo es asÍ, a veces hay que jugar inteligentemente. Pero estoy contento, contento", resumió Mas la jornada.



⚡️¡ @ThymenArensman conquista Sierra Nevada en un final épico!



🔥 Evenepoel se defiende y mantiene La Roja ante los ataques de Mas, López y Roglic.



📽️ ¡Revive el ÚLTIMO KM! pic.twitter.com/RyMWPqn3vV — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2022



EFE