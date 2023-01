Miguel Ángel López volvió al ciclismo colombiano y un día después de su anunció confirmado de que firmó con el Team Medellín estrenó el uniforme en el Circuito de Jenesano, Boyacá.

López, que fue cuarto en la meta, tuvo la opción de sudas por primera vez su nueva indumentaria y volverá a lucirla este sábado en la Clásica de Villeta.

Va bien



El pedalista boyacense fue cuarto en la competencia, que fue ganada por Marco Tulio Suesca y en la que Cristian Muñoz fue segundo y Miguel Flórez, tercero.



López firmó con el Team Medellín, regresó a Colombia, luego de que el equipo Astana rescindiera su contrato a finales del 2022.



El nombre del corredor figura en un juzgado de Cáceres, España, que investiga una trama de dopaje llamada Operación Ilex, de distribución y uso de medicamentos prohibidos.



No está duspendido, no ha dado positivo y está apto para competir, por eso eligióp el Team medellín para sentirse activo y no perder el ritmo.

