En el equipo UAE Emirates no solo se han limitado a ganar carreras con su máxima estrella, el esloveno Tadej Pogacar, han armado un grupo fuerte en el que también tienen como objetivos los títulos de otras pruebas con otros ciclistas, como es el caso de este Giro de Italia, que buscarán ganar con el portugués João Almeida.

Ya sabe lo que es ser líder de la carrera. En la edición del 2020, João Almeida, se puso la camiseta rosada en la etapa con llegada al Etna, la portó durante 14 días y, la verdad, es que muchos creyeron que iba a ganar la carrera, pero la alta montaña le pasó factura y acabó de cuarto.



Volvió al año siguiente para pelear por la general, pero tampoco le alcanzó, pues acabó en la sexta casilla, pero dice que llega a esta edición del 2022 más maduro y en busca del título, luego de haber aprendido de las dos ediciones anteriores.

Su tercera vez en el Giro

Este año en la Vuelta a Cataluña estuvo a punto de lograr la victoria, pero se enfermó, sucumbió en las etapas complicadas y el primer lugar del trono fue para el colombiano Sergio Higuita, mientras que Almeida quedó de tercero.



EL TIEMPO hizo parte de la rueda de prensa virtual con Almeida y acá están las impresiones de este corredor de 23 años, que tiene siete triunfos en su hoja de vida, cuatro de ellos en el World Tour y que busca el primero en una de las tres grandes. Seguro, es un rival para vencer.



¿Miguel Ángel López está en su grupo de favoritos al título?

Miguel se veía muy bien las semanas pasadas. Ha sido uno de los corredores más fuertes en el último tiempo, es atacante, va de frente. López, por supuesto, es un rival por vencer, es peligroso. Viene de ganar una etapa en el Tour de los Alpes.



¿Y Ríchard Carapaz?

Es el favorito para esta carrera. En la temporada pasada fue genial en el Tour de Francia, fue podio y ya sabe lo que es ganar el Giro. Hay que tener los ojos puestos en todos los rivales, pero especial sobre Ríchard.



¿Qué le dice el recorrido con solo 26 km al reloj?

Es muy poco kilometraje. Y hay que tener cuidado con los más fuertes, incluso con los embaladores porque pueden ser líderes en estos primeros días. Si puedo portar una camiseta, ojalá la rosada de líder, mejor.



¿Qué le dice el trazado?

Es sinuoso y difícil. Acá quiero destacar que tenemos una nueva bicicleta para estos terrenos. Eso me motiva para tener un gran rendimiento. La fase montañosa de la carrera es importantísima, es crucial y haremos lo mejor por aprovecharla. Las subidas en la segunda y tercera semana son claves.

Por el título



¿Tiene presión para ganar el título?

Por ser líder, no siento mucha presión. Los entrenamientos y la temporada han marchado bien y eso me dice que llegamos bien.



¿Qué ha encontrado de nuevo en el UAE Emirates en comparación con el Quick-Step?

Tengo mucha confianza en mis compañeros. No me gustaría decir si era mejor aquí o allá. El año pasado nos fue muy bien también.



¿Y el cambio de técnico le ha venido bien?

Mi condición física es mejor a la del año pasado y tan solo queda mejorar. Mi entrenamiento ha cambiado mucho en comparación del año pasado. Creo que estoy en el camino correcto y confío en que estoy mejor que antes. Soy más fuerte que años atrás.



¿Su meta clara en el Giro cuál es?

Pelear la clasificación general. Es difícil saber si voy a ganar, pero es claro que uno viene a una carrera como esta a eso, a ganar.

Miguel Ángel López, vencedor en la etapa 4. Foto: Sprint Cycling Agency



¿Aprendió algo de la Vuelta a Cataluña?

Por supuesto, y lo clave es que no hay que tener miedo de nada, hay que ser muy fuerte mentalmente y que el trabajo en equipo es fundamental.



¿Cuál es su objetivo de la temporada?

Está en el Giro. Por ahora solo pienso en esta competencia. Quiero ganar etapas, estar al frente, pero lo más importante es mantenerme no enfermarme.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel