‘Supermán’ López: ¿qué tanto lo perjudica el retiro de Valverde?

Alejandro Valverde tuvo una caída en la Vuelta a España, tras derrapara la bicicleta en una curva en la séptima etapa, entre viernes entre Gandía y Balcón de Alicante, de 153 kilómetros.

Valverde hacía parte de un grupo pequeño con Ríchard Carapaz y Adam Yates, cuando en el km 43 se fue al suelo y fue a parar a un precipicio.



Le puede interesar: (Egan y López, cerca del liderato en la Vuelta a España 2021)



Unos kilómetros más adelante, el corredor español decidió retirarse de la competencia en medio de las lágrimas.



Valverde era cuarto en la general a 41 segundos de Primoz Roglic y se va en un momento complicado de la competencia.



Sin duda, era un punta del Movistar para pelear la Vuelta, no porque tuviera opciones de ganarla, sino porque le podía dar una mano gigante a Enric Mas y a Miguel Ángel López.



Movistar pierde y mucho luego de su retiro, porque Valverde es el técnico en el lote, el capitán del equipo, la voz de la experiencia y el referentes del conjunto.



Le puede interesar: (Vuelta a España 2021: clasificaciones, luego de la etapa 7)



Es claro que López y Mas se perjudican porque ya no tendrán a su lado al hombre que les hablara al oído, que en un momento complicado podría haber sido un amigo, un compañero para un consejo.



Vendrán etapas bien complicadas, claves para la disputa de la general y ya no estará el hombre de la experiencia al lado de sus compañeros.



Y en algún momento podría convertirse en un talón de Aquiles para el resto de favoritos en esa pelea por la clasificación general.



El retiro de Valverde perjudica a un Movistar que mantiene vidas las aspiraciones de ganar la Vuelta con Mas y López, pero ahora ellos deberán de defenderse solos en lo que resta de competencia.



Le puede interesar: (Vuelta a España 2021: dos víctimas importantes cobró la séptima etapa)



(Alejandro Valverde: dramática caída y retiro en la Vuelta a España 2021)



Deportes