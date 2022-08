Joao Almeida se impuso en la última etapa de la Vuelta a Burgos, disputada este sábado entre Lermas y Lagunas de Neila, de 170 kilómetros, mientras que Pavel Sivakov se coronó campeón y Miguel Ángel López terminó tercero en la general.

Varias fueron las alternativas para el final, no sin antes decir que se presentó una fuga integrada por Marco Frigo, Carlos Canal y Jetse Bol, quienes trataron de mover la carrera.



Atrás, el equipo Ineos, que tenpía a Pavel Sivakov con la camiseta de líder, se encargó de la persecución y de no dejar salir a nadie más.

El título en juego

Los kilómetros finales fueron emocionantes. La subida era muy dura, constante, con rampas de doble dígito en la que se plaearon los ataques.



Astana puso corredores al frente, pendientes de los movimientos de sus líderes Vincenzo Nibali y Miguel Ángel López.



Barhain, que tenía al colombiano Santiago Buitrago a solo 23 segundos de Sivakov, corrió a la expectativa y buscando el momento ideal para el ataque.



En los últimos 4 kilómetros arrancó Chris Harper, del Jumo Visma, quien buscaba la gloria en Burgos, pero no lo dejaron.



Ineos impuso el ritmo en los kilómetros finales, cuando la carretera se puso mucho más dura, con el fin de que nadie pudiera salir del lote.



López atacó a 2,5 km de la llegada. Ineos no se movió. No lo considearon como amenaza y el boyacense estaba a 42 s en la general.



A paso Ineos fue por López y lo volvió a meter en el lote. Joao Almeida ganó la etapa y López fue segundo y quedó de tercero en la general.

Clasificaciones

Etapa

1. Joao Almeida 4 h 06 min 19 s

2. Miguel A López m.t.

3. Pavel Sivakov a 7 s

4. Carlos Rodríguez a 15 s

5. Ilan van Wilder a 21 s



General

1. Pavel Sivakov 19 h 19 min 23 s

2. Joao Almeida a 35 s

3. Miguel A López m.t.

4. Carlos Rodríguez a 41 s

5. Ilan van Wilder a 42 s

6. Ruben Guerreiro a 47 s

7. Jai Hindley a 52 s

8. Santiago Buitrago a 1 min 06 s

9. Wilko Kelderman a 1 min 09 s

10. Kenny Elissonde a 1 min 18 s



