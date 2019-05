El nuevo objetivo de ‘Supermán’ López en el Giro

Quedan 765 kilómetros del Giro de Italia. Serán las etapas más interesantes para conocer al nuevo campeón, y el ecuatoriano Richard Carapaz da pasos agigantados para ganar el domingo, mientras que el colombiano Miguel Ángel López hace esfuerzos para subir en la general, ya es séptimo y agarró la camiseta de mejor joven.

La etapa del martes no tuvo el paso por el Gavia, debido a la posibilidad de avalanchas, pero Primoz Roglic lo agradece hoy; de lo contrario, muy seguramente, se estaría despidiendo de la lucha por el título, porque en el Mortirolo perdió la rueda de Carapaz, López y Mikel Landa, tras el feroz ataque de Vincenzo Nibali, que ya es segundo en la general.



“Damiano Caruso y yo colaboramos con Carapaz y Mikel Landa para ganar lo máximo posible respecto a Roglic. Ahora tenemos que inventar algo para tratar de llegar al liderato, pero no será fácil porque Carapaz está demostrando ser un líder muy sólido. No sé cómo lo voy a hacer, es difícil”, precisó Nibali.



Roglic se vio mal, viene de dos días fuera de rueda, y con lo que falta no se ve cómo pueda seguir en la lucha por el triunfo final.



“Ha sido un día importante y he perdido tiempo. Poco hay que decir, pero aún quedan días por venir. Uno ve que en el Giro pueden suceder muchas cosas todos los días, así que trato de mantener la atención y ver qué pasa día a día”, dijo Roglic.



Mientras que el esloveno sufre, el ecuatoriano se ve más sólido. Ayer, en la etapa entre Lovere y Ponte di Legno, de 194 km, ganada por Giulio Ciccone, el líder, Nibali, Landa y López respondieron bien, le sacaron buena diferencia, pero no lo han eliminado.



Quedan tres llegadas en alto, una de ellas este miércoles, de tercera categoría, luego de 181 km, una jornada en la que se jugará el Giro.



López ha mejorado. Confirma que es un corredor que remata bien las competencias de tres semanas, pero no está más fuerte que los cuatro primeros de la general.



Por ahora cumplió un objetivo, luego de dejar de lado la pelea por el título: recuperar la clasificación del mejor joven.



La pelea será por entrar al ‘top 5’, lo cual puede ser si es que sus fuerzas responden. Majka y Mollema no se ven bien.



“Me quedé al final. Fue falta de energía, pero fueron pocos segundos, veníamos bien. Me anima verme bien. Faltan días exigentes. Pasamos un día y ascendimos en la general”, señaló el ciclista boyacense, que está a 6 min 17 s de Carapaz, a 4 min 30 s de Nibali; Roglic lo distancia por 4 min 8 s, de Landa está a 2 min 2 s; de Mollema, a 1 min 17 s, y de Majka, a 37 s. Llegar a los cinco mejores se ve viable.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel​