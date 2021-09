Miguel Ángel, ‘Supermán’, López: se retiró con escándalo de la Vuelta

El tema de Miguel Ángel López en la etapa 20 de la Vuelta a España es para una película. A los 57 kilómetros de la meta no aguantó el paso de sus rivales, se quedó del grupo principal al lado de Egan Bernal y los medios de ese país aseguran que se retiró de la carrera.

El ciclista boyacense del Movistar trató de recuperar tiempo, comenzó a perseguir, pero el grupo de Primoz Roglic, Enric Mas, Jach Haig, Adam Yates y Gino Mader le cogió más tiempo.



El tema se puso más difícil, porque cuando perdía más de seis minutos, dejando atrás el podio, López se bajó de la bicicleta y comenzó a hablar con sus directores deportivos.



López decía que no seguía, su estado mental no era la mejor, estaba perdiendo el podio de la Vuelta a España y paró en plena carretera.



Varios de los del equipo hablaron con él, lo trataron de convencer de que siguiera, pero él, sentado a la orilla de la carretera, insistía en que no quería seguir.



Las informaciones decían que el ciclista bioyacense duró tiempo hablando con

Patxi Vila y Emanuel Erviti.

Al final, los medios de comunicación informan que el colombiano se bajó de la prueba.



"La respuesta por nuestra parte, como os podéis imaginar, igualmente evidente. Debemos esperar a que termine la jornada para emitir cualquier tipo de información o valoración", dijo el equipo Movistar.

🔴ÚLTIMA HORA



💥¡Superman en rebeldía! #VueltaRTVE4S



Miguel Ángel López se baja de la bicicleta, toma el sentido contrario a la marcha de la carrera y Patxi Vila e Imanol Erviti tratan de convencerle para continuarhttps://t.co/X7FzypTYD7 pic.twitter.com/ZB1up5yBGq — Teledeporte (@teledeporte) September 4, 2021





Deportes