El resignado mensaje de Miguel Ángel López, tras abandonar el Tour

Una vez finalizadas las etapas de montaña, el colombiano Miguel Ángel López (Movistar) y el canadiense Michael Woods (Israel Start Up) no han tomado la salida en la decimonovena etapa que se disputa entre Mourenx y Libourne, ambos encaminados a los Juegos Olímpicos de Tokio.

López, afectado por las caídas de la primera semana, no pudo ejercer en ningún momento su papel de colíder del equipo español, por lo que se centró en las labores de apoyo para el otro líder, el español Enric Mas.



Este viernes, el colombiano dejó un mensaje en sus redes sociales, haciendo un balance de esta participación.



"Tras la grande más difícil de mi carrera deportiva, el equipo me manda a casa para recuperar, el año no termina y tenemos otros objetivos que afrontar con @lavuelta, aprender y dejar atrás este momento. Seguir pedaleando ya vendrán tiempos mejores @Movistar_Team", escribió López.

El ciclista de Pesca (Boyacá), de 27 años, se encuentra en la lista olímpica como reserva del equipo colombiano, ya que los cinco titulares son Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Esteban Chaves, Nairo Quintana y Daniel Martínez. Si no lograra la plaza olímpica, López preparará los próximos compromisos del calendario, con la posibilidad de tomar la salida en la Vuelta a España el próximo 14 de agosto.



DEPORTES Y EFE

