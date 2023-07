Miguel Ángel ‘Supermán’ López, hoy corredor del Team Medellín, fue suspendido por la Unión Ciclística internacional (UCI) este martes, por una posible infracción de las normas antidopaje por uso y posesión de una sustancia prohibida en las semanas previas al Giro de Italia 2022, cuando era corredor del Astana.



(En contexto: Miguel Ángel 'Supermán' López, suspendido por la UCI en caso de dopaje: los detalles).

Y este miércoles, horas después de la notificación de la suspensión y que el Team Medellín se pronunciara, López rompió su silencio y compartió su defensa.



"No existe ninguna evidencia objetiva del supuesto dopaje", aseveró. Además, anunció acciones legales.



(Lea también: Miguel Ángel López: el duro mensaje de su esposa tras suspensión en caso de dopaje).

Miguel Ángel López arremete tras suspensión de la UCI

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Ángel 'Supermán' López, ciclista colombiano. Foto: EFE/ Luis Eduardo Noriega y Fedeciclismo

A través de una carta difundida por sus redes sociales y equipo de comunicaciones, López informó que fue notificado este martes de la suspensión de la UCI y la apertura de "un procedimiento por infracción de las normas antidopaje, en relación con el supuesto uso por mi parte de menotropina en el Giro de Italia del año 2022, en virtud, supuestamente, de informaciones remitidas desde el sumario de la Operación 'ILEX'".



Tras esto, López demostró su inconformismo con la decisión de la Unión Ciclística Internacional. El corredor de Pesca asegura que desconoce, en este momento, "las pruebas y evidencias tomadas en consideración por parte de la UCI para adoptar esta decisión, pero desde ya quiere hacer constar que no existe ninguna evidencia objetiva del supuesto dopaje".



'Supermán' asegura en la misiva: "Mis análisis y de mi pasaporte biológico son negativos, y que quien suscribe nunca recibió, utilizó o siquiera solicitó sustancia prohibida alguna, ni en el Giro de Italia, ni nunca jamás a lo largo de mi carrera deportiva, como, además, se informó en su momento a la ITA, con quien este ciclista colaboró en cuanto le fue requerido".

López anuncia acciones legales

Facebook Twitter Linkedin

Supermán López. Foto: EL TIEMPO

En su misiva, López anunció acciones legales tras la suspensión. EL TIEMPO conoció que desde ayer, tan solo minutos de notificada la sanción, su equipo de trabajo se comunicó con abogados colombianos especialistas en el tema, pues al parecer los resultados de su equipo jurídico europeo no tendría contentos a 'Supermán' y los suyos.



"Quiero hacer constar que utilizaré todos los medios legales a mi alcance para

limpiar mi nombre, y que solicitare, de manera inmediata, que se alce la suspensión

cautelar acordada, pues entiendo completamente desproporcionada la misma,

teniendo en cuenta, además, que los hechos por los que se me ha suspendido

cautelarmente son hechos públicos, conocidos desde hace más de 9 meses, sin que se haya explicado o razonado en ningún momento la necesidad, procedencia y urgencia de dicha medida, así como se haya facilitado o explicado los motivos que justifican tal decisión por parte de UCI, a 10 días de la celebración del Campeonato Mundial de Ciclismo de Glasgow, suspensión cautelar que no solo perjudica mi honor y daña la presunción de inocencia de este ciclista, sino que daña y perjudica a todo mi equipo, el TEAM MEDELLIN, al equipo nacional de ciclismo de Colombia, y, en definitiva, el buen nombre de toda la comunidad ciclista internacional, al poner en duda mi carrera deportiva, sin que existan evidencias o resultados analíticos adversos, y sin que se haya intervenido, detectado o encontrado en mi poder sustancia de ningún tipo", sostiene el corredor.

AVANCE