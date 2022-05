Miguel Ángel López tiene la oportunidad de su vida de volver a subirse al podio de una de las tres carreras de ciclismo más importantes del mundo, el Giro de Italia, que arranca el próximo viernes, en Budapest (Hungría).

‘Supermán’ López fue tercero en la competencia del 2018, cuando corrió por primera vez la prueba, en la que fue superado por Chris Froome, el campeón, y Tom Dumoulin, quien fue segundo.



Después estuvo en dos ocasiones más, en el 2019 fue séptimo y el año siguiente se retiró por una caída en la primera etapa.



Llega al Giro con mucha confianza, luego de la victoria de etapa en el Tour de los Alpes, en busca de confirmar sus dotes de excelente escalador, porque, como siempre, la carrera está plagada de montaña y tendrá solo 26 kilómetros al reloj, muy poco, la verdad.



El pedalista boyacense ha ganado etapas en el Tour de Francia y en la Vuelta a España, pero en el Giro es una tarea pendiente que tienen él y la escuadra kazaja.

Los planes



Stefano Zanini es uno de los hombres que lo han dirigido en el equipo Astana. Con él, el boyacense ha conseguido sus mejores resultados. El técnico habla de lo que será una nueva experiencia con el ciclista de 28 años.



¿Con qué sensación llega López al Giro?

Es bueno que el equipo haya ganado una etapa en el Tour de los Alpes hace poco. Bueno para él también porque llega al Giro con más tranquilidad. Para el grupo, pues es claro que faltaba una victoria después de dos meses con mucho problema de salud en los corredores.

Miguel Ángel López, vencedor en la etapa 4. Foto: Sprint Cycling Agency



¿Esa es la razón por la que el equipo ha ganado poco esta temporada?

Claro. Tenemos un poco de mala suerte con las lesiones de Alexey Lutsenko, que estaba en buen momento y no ha respondido. Espero que todo esto pare, que el equipo tenga suerte para el resto.

"Queremos estar en el podio con López. Nosotros consideramos que eso es muy factible". FACEBOOK

¿Qué metas tienen en Italia?

Espero que Miguel vaya bien, tranquilo, pensando en hacer buena clasificación general. Queremos estar en el podio con López. Nosotros consideramos que eso es muy factible, de acuerdo con lo que hemos planificado durante el año. Ahora, en la carretera todo es distinto.



¿Tienen claro la escalera de líderes?

López será el líder de la escuadra en el Giro. Tendrá a un Vicenzo Nibali, que tiene mucha experiencia a su lado, y la idea es que le pueda entregar consejos importantes a él, para que nos salga todo lo que hemos planificado.



¿Es un recorrido a la medida del colombiano?

Está bueno para él. Claro, cada día se mira lo que se puede hacer. Hay que aprovechar las oportunidades para ir escalando en la general.



¿Cuál es la razón para pensar en que pueden lograr los objetivos?

La meta es la clasificación, pero entendemos que en una carrera tan larga hay que ir día a día. La montaña, como se sabe, le viene bien y, como siempre, el Giro se caracteriza por ser una competencia con muchos ascensos y eso es clave para los escaladores como Miguel Ángel López.

Corre a la antigua



¿López, este año, no ha podido ganar carreras, ha corrido a la antigua, solo pensando en preparar el Giro?

Así lo planificamos. En estos meses lo hicimos así. Lo importante es llegar al Giro en una buena condición de forma, listo para asaltar la general y en busca de una oportunidad. Ganar etapas e ir por la general son los objetivos, ojalá esto se pueda dar.



¿Qué aspecto positivo ve en López, luego de su regreso al Astana?

Está más maduro, más centrado en lo que quiere. Cada año va madurando mucho más, tiene más confianza, más personalidad, mejor condición y eso es magnífico para afrontar este Giro. Se ve que es más líder, se siente como un campeón y eso es lo que se necesita para llegar alto.



Hay pocos kilómetros contra el reloj en esta ocasión y eso lo favorece…

Miguel ha mejorado en esas etapas y este año lo ha demostrado, porque lo hemos trabajado. Que haya pocos kilómetros al reloj es importante para él, nosotros hemos elaborado un plan para esas jornadas y vemos que se encuentra bien, sin problemas.

Miguel Ángel López (izq), tercero en la Vuelta a Andalucía. Wout Poels, centro, campeón. Y Cristian Rodríguez, segundo. Foto: EFE



¿Cuál es la etapa clave del Giro?

Son varias. En la última semana será un Giro muy exigente y ahí se verá todo. Hay dos etapas que serán claves, la que sale de Saló y llega a Aprica, es muy dura, con el Mortirolo de por medio. La otra es la que sale de Belluno y tendrá meta en Elluno.



Pero hay montaña desde la primera semana...

Sí, eso confirma lo que digo, que hay que ir día a día y que no hay que descuidarse. Lo claro es que ese final de la competencia es tremendamente exigente y uno no se atreve a decir cuál es la jornada reina, pero son varias.



¿Es un Giro abierto?

Es verdad, lo veo así también. Será un Giro así y eso es bueno. Vamos a mirar a ver qué se hace, cómo se plantea la competencia, porque no hay un claro dominador.



Pero ¿así el propósito de conseguir el podio es más complicado?

Hay mucho corredor que puede ganar, ser protagonista y no hay un equipo que lleve el peso. Ese tema no nos preocupa, porque uno lo que debe hacer es trabajar para cumplir las metas. Nada es fácil en el ciclismo y menos en el Giro.

"Que no estén Pogacar ni Roglic no quiere decir que el Giro sea mejor que el Tour, al contrario, lo hará más complicado". FACEBOOK

¿Eso es positivo, que sean muchos los candidatos?

Mucha gente peleará por el título, hay que correr con la cabeza, pensando también lo que harán los demás. Eso se hace en la carrera y de acuerdo con eso se planteará una estrategia. Es más difícil porque son muchos los favoritos, no hay un equipo que sea más fuerte.



¿Que no estén Tadej Pogacar ni Primoz Roglic le quita calidad a la carrera?

No creo, al contrario, veo que será un Giro muy complicado, pues no hay un favorito sólido. Que no estén Pogacar ni Roglic no quiere decir que el Giro sea mejor que el Tour, al contrario, lo hará más complicado, más luchado y esperamos que Miguel esté con los mejores.



¿Qué viene para López después del Giro?

De momento creo que pensamos en el Giro, concentrados, en hacerlo lo mejor posible, será una gran carrera y después miraremos. Creo que es mejor así, tenemos una concentración clara de que haremos, después del Giro miraremos.



