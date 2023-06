Miguel Ángel 'Supermán' López corre en Colombia porque le tocó, pero ha demostrado que su nivel deportivo es tan alto que podría estar en el ciclismo de Europa peleando los podios en el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia.

Este domingo, en la Vuelta a Colombia, subirá al podio por la camiseta de campeón, si es que en la última etapa, una contrarreloj individual de 31 km en La Ceja, no pasa nada extra.



Su dominio es abrumador y las críticas hacia el pedalismo local han llovido, pues nadie le ha opuesto cara al boyacense. EL TIEMPO consultó voces autorizadas, que analizan el fenómeno 'Supermán' en la carrera.



(Puede leer: Los siete tipos de cáncer cuyo riesgo se puede prevenir con ejercicio físico y deporte).

El vuelo de 'Supermán' López en la Vuelta a Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Angel López. Foto: Fedeciclismo

“Está en un nivel superior al de todos. Es un corredor que está por encima de los demás. Es inteligente, tiene velocidad, potencia, la mejor resistencia y es experto en carreras de tres semanas”, dijo Luis Cely, DT del equipo GW Shimano Sidermec.



Y agregó: “Comparar el ciclismo colombiano con el europeo no tiene sentido por el tema López. Allá el nivel es de World Tour, tienen a los mejores del mundo, en el país la categoría es Continental. ¿Qué sería si Luis Díaz o James Rodríguez vinieran a jugar en un equipo Colombiano? Es igual, marcarían diferencia como lo hace López”.



(Video: Gerard Piqué defiende a Clara Chía en plena boda de su hermano en Barcelona)

ETAPA 7️⃣ #VColombia2023



🎙️ PROTAGONISTA DE LA JORNADA@SupermanlopezN (@team_medellin) reconoce las habilidades de sus rivales y opina sobre los intentos que hacen por ganar.



Escuche aquí sus declaraciones>>@fedeciclismocol @MinDeporteCol @SegurosSURAcol@loteriaboyaca pic.twitter.com/y3daXO2QMF — Vuelta a Colombia Oficial #VColombia2023 (@Vueltacolombia1) June 24, 2023

Los corredores confirman que no hay nada que hacer con el boyacense. “No es ningún pintado en la pared. Ha estado al lado de Pogacar, Roglic y eso no se lo quita nadie. No se compara con los de acá”, contó Rodrigo Contreras, que estuvo en el Astana por tres años y hoy hace parte del equipo Colombia Potencia Vida.



“El nivel local no es malo, lo que pasa es que él lo hace ver así porque están muy por encima de los demás”, señaló Contreras.



Y agregó: “No se puede comparar lo de acá con lo de Europa, allá manejan presupuestos muy altos, algo que en el país no se da”.



El mismo López dijo que estaba en su mejor momento. “Muevo los mismos números que cuando corría en el Tour, la Vuelta o en el Giro. Estoy en una de las mejores formas de mi carrera”, precisó.



“Es un corredor sobrado. Sabíamos que iba a jugar con todos y eso ha hecho. Eso para él es un entrenamiento, pues está formado en Europa”, señaló Raúl Mesa, mánager del equipo EPM.



Para Mesa, que López haga de la Vuelta una fiesta personal no indica que sea culpa de los dirigentes ni de los mismos ciclistas que él los haga ver de menor categoría.



“Hablamos de que gana todo, y que los otros no le hagan daño no es culpa de nadie. Es el mejor, tiene ciclismo para estar en Europa y toda la categoría para correr un Tour, una Vuelta y un Giro”, sentenció Mesa.

Más noticias

DEPORTES