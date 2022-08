Miguel Ángel ‘Supermán’ López puede tener salidas en falso, decisiones contradictorias y como ser humano comete errores grandes, pero es un ciclista que responde a la expectativa, da espectáculo y siempre está en la pelea de los títulos en las pruebas en las que hace presencia.

No hay duda, tener a López en un equipo o en una competencia es garantía de contar con un ciclista que va a la ofensiva, que nunca se esconde y va de frente.



Garantía de ir a la ofensiva



Luego del retiro del Giro de Italia por un problema muscular en la pierna derecha el pasado 10 de mayo, volvió en la Vuelta a Burgos y cuando la alta montaña apareció, hizo explotar la carrera y se quedó cerca del triunfo parcial.



En la jornada final, el sábado pasado, fue el que prendió la mecha en la subida definitiva, buscó su cuarto triunfo parcial en la historia de la carrera, luego de haber logrado ganar en 2015, 2017 y 2018, pero no pudo, se quedó corto.



Joao Almeida lo privó de obtener su victoria 23 de su carrera y de darle a su equipo Astana el quinto de esta temporada, que no ha sido la mejor para la escuadra kazaja.



Este ímpetu en Burgos lo llevó a ser segundo en la fracción y a subir del puesto 16 de la general en el que arrancó en el último día para terminar en el tercero, en el podio de la competencia.



“Fue mi primera carrera después de un gran descanso. Puedo decir que estoy bastante contento con mi desempeño, pues después de un período tan largo todavía me falta el ritmo de carrera y esto es normal, necesito algo de tiempo para ponerme en forma”, dijo.

Podio del 2022: de izq. a der.: Jao Almeida, segundo; Pavel Sivakov, campeón, y Miguel A López, tercero. Foto: EFE



El boyacense quedó, de esta forma, listo para la Vuelta a España, carrera que se le había embolatado por la suspensión de temporada del Astana, luego de que su nombre figurara en la investigación del juzgado cuarto de Cáceres, España, en la investigación contra el médico Marcos Maynar por el tema de distribución de medicamentos prohibidos.



Aclarado el tema de la revisión de su maleta cuando llegó hace dos semanas al aeropuerto de Madrid procedente de Colombia, López recibió el aval para volver a la carretera y confirmó el potencial que tiene encima de la bicicleta.

Sabe ganar en España



Lo espera una Vuelta que no es ajena a sus victorias, en la que ha tomado parte cinco veces, luego de haberse retirado en el 2016, de ser octavo un año después y de terminar de tercero en el 2018.



En el 2019 fue quinto y en el 2021 salió por la puerta de atrás, cuando se retiró en la jornada 20 sin la autorización de los directores deportivos del Movistar, lo que aceleró su salida de la escuadra, tres semanas después de haber prologado su contrato por dos años más.



Volvió al Astana y triunfó en una etapa en el Tour de los Alpes, lo mejor que ha hecho con el tercer puesto en Burgos, pero este año las lesiones lo han perseguido.



López llegará a la Vuelta en busca de ese protagonismo que lo hace famoso. Tiene en mente ganar etapas y aumentar el número de victorias en la carrera, pues lleva tres, dos en el 2017 y una el año pasado.



‘Supermán’ López quiere volar alto y si su salud y su cabeza lo dejan, seguro será uno de los pedalistas espectáculo y estará en la pelea del título en España.



