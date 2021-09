Caso Miguel Ángel ‘Supermán’ López toma un giro inesperado

El ciclista colombiano Miguel Ángel López sigue en medio de un tsunami, luego de retirarse de la Vuelta a España en la etapa 20 sin el consentimiento de los técnicos del equipo Movistar.

La decisión del boyacense y las declaraciones de sus familiares han llevado el caso a extremos, tanto que ya se habla de su posible ruptura del contrato y la opción de recalar en otro equipo.



López optó por bajarse de la bicicleta, luego de haber perdido la tercera casilla de la general en la Vuelta, al no poderles seguir el paso a sus máximos rivales que lo superaban en la etapa 20 de la carrera.



Su equipo le dio la orden para que esperara a su compañero José Joaquín Rojas, que venía en un lote secundario para que le ayudara a descontar tiempo, pero su reacción fue de furia y decidió irse de la prueba en medio de un escándalo.



Las reacciones no se hicieron esperar. López pidió disculpas públicas horas después por haber protagonizado ese hecho bochornoso y al día siguiente habló el manager del grupo, Eusebio Unzué.



El jefe de la estructura advirtió que el caso se analizaría, que la salida de López del Movistar es una posibilidad y que entendía que el error que cometió el corredor lo llevó a tomar la decisión menos acertada en ese momento.



El caso es que ya casi cuatro días después del detonante el tema parece tener mucha más cara.



Los medios de comunicación en Europa advierten que es posible que López abandone la escuadra por todo lo que ha pasado y que ya tendría varias opciones de nuevo equipo.



EL TIEMPO conoció que si bien el corredor se disculpó, pues eso no borró del todo la herida que se abrió, quedó mal parado al no seguir en carrera y al no acatar las órdenes de sus técnicos.



De igual manera, la reacción de su familia, las declaraciones que su suegro, Rafael Acevedo, y los mensajes en redes de su esposa Natalia, sirvieron para aumentar el problema.



En Italia se maneja la opción de que el pedalista boyacense regrese a las huestes del Astana, equipo al que estuvo vinculado desde el 2015 y con el que consiguió sus mejores resultados.

Miguel Ángel López - Vuelta a España 2021 Foto: AFP



Allí, López ganó la Vuelta a Suiza del 2016, dos etapas en la Vuelta a España del 2017, fue tercero en la misma carrera un año después y ocupó ese mismo lugar en el Giro de Italia.



En el 2020, el último año con el elenco Kazajo, el boyacense de 27 años se impuso en la etapa reina del Tour de Francia, Col de la Loze, en su despedida de la escuadra.



Llegó a Movistar con mucho por ganar, pero la situación presentada en la Vuelta lo tiene contra la pared.



Se dice que Wilier Triestina, la marca de bicicletas que surte al Astana, está interesada en el mercado latinoamericano y eso es un punto clave para que López regrese.



También se habla de la opción de ir al UAE Emirates, en el que están colombianos como Fernando Gaviria, Juan Molano, Andrés Ardila, Cristian Muñoz y al que llegará Alvaro Hodeg, pero esta versión no ha sido confirmada.



La novela de López y el Movistar parece no tener un final feliz, pero el colombiano tendría la opción de romper el contrato e irse a oro equipo.



