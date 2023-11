Miguel Ángel 'Supermán' López: equipo de Europa le cierra la puerta en la cara

Miguel Ángel López está suspendido provisionalmente por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI) por el posible "uso y posesión de una sustancia prohibida en las semanas previas al Giro 2022".

Pero los movimientos de los últimos meses en el ciclismo del mundo advirtieron que el ciclista boyacense podría estar en la carpeta del equipo Polti Kometa, una escuadra que hace parte del Pro Team y que disputa las grandes carreras del World Tour como invitado y cuyo principal hombre es Alberto Contador.

¿Qué pasó?

Sin embargo, los medios de España advirtieron que ese grupo nunca pensó en López como refuerzo, pues pasa por un momento difícil y está suspendido.



"Por otro lado, pese a los rumores que llegan de Colombia, el equipo italiano no está pensando en Supermán López como refuerzo pese a las informaciones que llegan desde su país", dijo el diario Marca.



Y agregó: "Es un caso diferente al de Nairo Quintana. En el seno del equipo si se debatió en su día por la posibilidad de negociar con Quintana, que finalmente estará en Movistar en 2024, pero en el caso de Supermán no ha habido dudas, ni acercamientos ni contactos de ningún tipo. No es una posibilidad para un equipo que sigue mirando con optimismo al futuro".

