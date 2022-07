Miguel Ángel ‘Supermán’ López, a través de sus abogados Javier de las Heras y Alfredo Gómez, se ha referido al tema de su presunta vinculación a la investigación en España denomina a Operación Ilex, por el delito de tráfico de medicamentos prohibidos.

López, se aclaró este viernes, no fue detenido a su llegada a Madrid por la Guardia Civil, fue sometido a una inspección rutinaria, en el que no se ha encontrado nada sospechoso.



En cualquier caso, el nombre del ciclista sí aparece en la causa que sigue el juzgado número 4 de Cáceres por tráfico de medicamentos y en el que se investiga al profesor de la Universidad de Extremadura Marcos Maynar, quien ya hace años fue acusado de administrar sustancias dopantes a deportistas.



Sus abogados advierten que López les dijo que "jamás en su vida ha sufrido detención alguna" niega "rotundamente tener relación/participación en hecho delictivo alguno relativo a distribución de medicamentos no autorizados ni de cualquier otro producto referidos en las noticias publicadas en el día de ayer".



Los apoderados del ciclista colombiano advierten que “desde el punto de vista de la ética deportiva ha sido siempre respetuoso con las normas que regulan la misma tal y como acredita su trayectoria profesional" y dice que "a pesar de la sorpresa por la situación, está convencido se aclararan todos los extremos".

Nada nuevo

En mayo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo en Cáceres en el marco de dicha operación al profesor de la Universidad de Extremadura Marcos Maynar por un supuesto delito de tráfico ilegal de medicamentos y quien ya hace años fue acusado de administrar sustancias dopantes a deportistas.



Según precisaron fuentes próximas a la investigación, la detención tuvo lugar tras registrar su despacho en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura, en una operación dirigida por el juzgado de Instrucción número 4 de Cáceres y llevada a cabo por agentes del grupo de Salud y Dopaje de la UCO.



