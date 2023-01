Tras que le rescindieran su contrato en el equipo Astana, por aparentemente estar envuelto en un escándalo de supuesto tráfico de medicamentos, el ciclista boyacense Miguel Ángel 'Supermán' López volvió a correr en Colombia.

El ciclista de Pesca, Boyacá, firmó con el equipo antioqueño 'Team Medellín', y ya corrió el pasado fin de semana. López quedó de cuarto en el Circuito de Jenesano, Boyacá.



Ahora, debido al escándalo que rodeó su llegada al país, López fue interrogado por la trama relacionada con supuesto dopaje en la que terminó envuelto, en Europa.



Su reacción fue certera: "No tengo 'doping', mi pasaporte biológico está intacto" (sic).



Además: 'Piqué, pa' que te mortifique': así suena la nueva canción de Shakira y Bizarrap).

'No tengo doping'

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Angel López. Foto: EFE

Lopez llegó a Colombia, pues su nombre figura en el juzgado cuarto de Cáceres (España), que investiga la trama de dopaje llamada operación Ilex, dirigida por el médico Carlos Maynar.



López puede correr, no tiene ninguna sanción, pero todo indica que no lo puede hacer en las ‘Grandes Ligas’ del ciclismo, pues esa investigación de utilización y distribución de medicamentos parece que le ha impedido ser contratado por equipos de Europa.



Al respecto, 'Supermán' manifestó, en charla con 'ADN Cycling': "Fue algo complicado toda la situación que ha pasado y ha venido sucediendo, a pesar de que ya lo habíamos asimilado en familia. El equipo estaba al tanto y no había inconveniente y por eso se dio la renegociación y habíamos avanzado hacia un 2023. Seguimos adelante porque se suponía que era un mal entendido. No tengo doping, mi pasaporte biológico está intacto. Salir de esa manera fue algo duro un 15 de diciembre, para Navidad fue algo duro".



"Lo que pasó al final del año con mi anterior equipo son cosas de la vida, a veces hay que echarse para atrás y tomar impulso para dar uno gigante. Me da ilusión correr en mi país por ejemplo una Vuelta a Colombia ya que salí del World Tour. Pensé que me iba a retirar sin esa carrera o si un clásico RCN”, añadió.



"No se me cierra la ilusión de estar en un World Tour y estar en las tres grandes carreras. El año del Movistar no fue un año súper para mí, este año que se fue tampoco fue fácil. No tengo ningún inconveniente de todo lo que se dice y habla. Me veo haciendo los resultados en grandes vueltas. No soy el 'recucho' para no ir otra vez. Me veo dando la batalla cinco o seis años más”, concluyó.

Nairo Quintana and Miguel Ángel López riding away from the 2023 Vuelta a Colombia peloton pic.twitter.com/YrUx2Z5zVM — Rúben Silva (@EchelonsHub) January 10, 2023

DEPORTES

Más noticias de Deportes