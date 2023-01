Tras que le rescindieran su contrato en el equipo Astana, por aparentemente estar envuelto en un escándalo de supuesto tráfico de medicamentos, el ciclista boyacense Miguel Ángel 'Supermán' López volverá a correr en Colombia.

'Supermán' regresa a Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Ángel Supermán López. Foto: Cortesía Eder Garcés, Team Medellín

El ciclista de Pesca, Boyacá, firmó con el equipo antioqueño 'Team Medellín', que dirige José Julián Velásquez y se convierte en la gran contratación de un equipo colombiano para la temporada 2023.



La primera carrera de López, y ya confirmada por el equipo, será la Vuelta

a San Juan, que se disputará en territorio argentino entre el 22 y 29 de enero.



(Le recomendamos: Cabal y Farah, tras su año negro: ‘Sabemos ganar torneos y vamos a buscarlos').



“Quiero agradecer al Team Medellín por su confianza, por brindarme esta bonita

oportunidad, al mánager “chivo” por confiar en mí y poder hacer que pueda estar

compartiendo con todos ustedes y brindando lo mejor de mí en este 2023.

También quiero agradecer a la Alcaldía de Medellín por su apoyo y la verdad es

que vamos a disfrutar este 2023”, expresó Miguel Ángel López, corredor del

Team Medellín EPM.



Después de la Vuelta a San Juan, López disputará los campeonatos

nacionales que se realizarán en Bucaramanga. Allí hará la prueba contra el reloj

junto a Walter Vargas y correrá la prueba de ruta.



“Ha sido un año complicado. Me quedo sin equipo casi en el 2023 porque faltaba

ya poco para acabar el año y los equipos están llenos, con sus nóminas y no

había ningún espacio. Yo creo que este equipo (Team Medellín EPM) me dio esa

confianza, esa gran oportunidad para poder seguir un año 2023 pasándola,

haciendo una transición, disfrutar del equipo, de la gran nómina que hay, del

buen material, pasar este año y disfrutar del calendario que pueden hacer”,

concluyó Miguel Ángel López.

#ATENCIÓN 🚨



Estamos encantados de hacer oficial la vinculación de @SupermanlopezN al equipo para la presente temporada. Qué orgullo que vistas nuestros colores y representes a Medellín por Colombia y el mundo.



Bienvenido campeón, MEDELLÍN será siempre tu casa 🔝 pic.twitter.com/4LwQdoIJuP — Team Medellín EPM (@team_medellin) January 8, 2023

Más noticias de Deportes

DEPORTES

*Con información de la oficina de prensa del Team Medellín