‘Supermán’ López: Enric Mas le echó más leña al fuego al escándalo

La difícil situación que se vive en el seno del equipo Movistar, luego del retiro del colombiano Miguel Ángel López de la Vuelta a España sin el aval de los técnicos no para.

López, que en estos momentos está con su familia a la espera de la decisión de si sigue en la escuadra no se va, sigue siendo centro de los señalamientos.



El ciclista boyacense se fue de la competencia, tras verse impotente para defender el tercer cajón del podio y al recibir la orden de parar y esperar a su compañero José Joaquín Rojas para que lo ayudara a descontar tiempo.



Enric Mas habló. Terminó de segundo en la general escoltando al campeón, Primoz Roglic, y en una entrevista dio su concepto sobre el tema de López.



“Es un tema interno del equipo. No quiero hablar de eso. A mí personalmente me jode porque estamos representando a la marca, al equipo. Todos los compañeros se han dejado la piel. Nos jode, pero tampoco quiero entrar en ese tema porque no es cosa mía”, le dijo Mas a 'El Programa de Ortega'.



Ya gregó: "Los Erviti y demás que mencionáis son héroes. El otro día hablando con el Bala nos tocó poner el morro en el aire. Les preguntábamos a Imanol sobre lo que suponía ir tirando 50 kilómetros a tope contra otros equipos. Tiene mucho mérito lo que hacen".



Y, precisamente, Imanol Erviti también re feriró al tema. "Por la radio no escuché mucho, era una zona boscosa, con mala cobertura. Sabía que en un punto estaban los auxiliares con agua. Pasé y vi dos coches, uno de ellos con bicis encima. Pensé, algo pasa. Y un auxiliar me dijo: para, para, para Imanol, que Miguel Ángel está ahí”, expresó.



Y señaló: “Pregunté si se había caído o estaba malo. Paré y me lo encontré fastidiado, mal, en crisis, cruzado por lo que había pasado. Me bajé de la bici y le intenté convencer de que siguiera adelante”.



En las últimas horas se conoció de un interés del equipo Astana para el regreso de López, quien estuvo en ese grupo desde el 2015, pero Movistar no ha dado la última palabra.





