Los colombianos no se mostraron como debía de ser en la sexta jornada de la Vuelta a España ganada por Jay Vine y en la que el belga Remco Evenepoel es el nuevo líder.

Perdieron tiempo no solo con Evenepoel, sino con Enric Mas, Primoz Roglic y compañía.



(Vuelta a España 2022: conclusiones de la primera meta en montaña, análisis)

(James Rodríguez fue 'rechazado': mujer revela por qué no quiso ir a su casa)



En las primeras rampas cuando el belga atacó no estuvieron firmes, perdieron metros.

Recuperaron después, llegaron al lote de Roglic, pero estaban del gancho, no tuvieron mucho y por eso no dieron relevos. También son perdedores, porque Remco ya les toma ventaja y los demás igual.

No ha podido volar



López cede 1 min 19 con Roglic, con Mas, que es tercero, pierde 1 min 52s, el podio se ve lejos, aunque hay terreno. Es un ciclista de fondo, que en la segunda y tercera semana va mejor, pero su arranque no es bueno, el tiempo que pierde no es el ideal.



“Hemos llegado un poco justos de condición, de piernas. Espero no haber perdido mucho tiempo, pero creo que estamos ahí”, dijo López.



Y agregó: “Falta mucha Vuelta. Es la sexta etapa, la primera llegada en alto y queda mucho por delante”.



López no se vio bien. En el último ascenso del día y cuando Evenepoel atacó, no se vio, perdió la rueda, algo que pasó, también, en el final de la fracción.



“Esto se hace como largo, pero hay tiempo para recuperar”, concluyó.



(Vuelta a España: clasificaciones tras la sexta etapa, así van los colombianos)

(¿Y Piqué? La reacción de Shakira cuando preguntan por 'beso con su nueva novia')

⏪Y ya son 6⃣ diferentes líderes lo que ha visto #LaVuelta22. Revive el minuto de La Roja y como Evenepoel la ha conquistado.



❤️It’s now 6 different leaders in 6 days. Check out how @EvenepoelRemco of @qst_alphavinyl took control of La Roja.@CarrefourES #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/HRj2EPJNlK — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2022



Deportes