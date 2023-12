Miguel ‘Supermán’ López arremete contra los controles al dopaje: '¿Me van a eliminar?'

Miguel Angel López, ciclista colombiano suspendido de forma provisional de toda actividad ciclística por la Unión Ciclista Internacional (UCI), quien notificó que tomó la decisión por “una posible infracción de las normas antidopaje” del pedalista boyacense, volvió a quejarse.

Hace unos días estaba en Estados Unidos de vacaciones con su familia, cuando en el hotel en el que se encontraba fu abordado por los encargados de realizar controles al dopaje por sorpresa.

Otra vez

“Estoy sorprendido por una cosa que me acaba de pasar esta mañana, no había querido decir esto en la luz pública, pero es el momento porque ha pasado mucho tiempo. Todo mundo conoce la situación por la que estoy pasando, la suspensión provisional que me tiene la UCI que lleva casi 5 meses, y que al día de hoy no sé absolutamente nada de mi futuro”, dijo López en un video subido en su cuenta de Instagram.



López ya está en Colombia y se volvió a quejar de lo mismo. Esta vez los encargados de los controles le llegaron a su casa y el corredor explotó.



“Sinceramente es una situación compleja ahí seguiré estando para todos los controles que quieran. Ustedes que opinan?”, dijo en sus redes sociales.



“Ojalá sea para bien. Tanta insistidera. No estoy en Disney, estoy en mi casa. No lo crerán, pero de nuevo. ¿Me van a eliminar? Creo que a estos personajes les faltó ver a este personaje de Disney”, replicó mostrando los papeles del control.

Y sentenció: “Acá están de nuevo. Ojalá vengan estos días y los estaré esperando de nuevo”.

