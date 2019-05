El cambio de planes de ‘Supermán’ López en el Giro

Si bien la lucha por el título del Giro de Italia para el colombiano Miguel Ángel López es historia y en la de terminar en el podio es difícil meterse, aún quedan objetivos claros para él: subir en la general, ganar etapas y reeditar lo hecho el año pasado en esta carrera, ser el mejor joven.

Son apuestas secundarias, si se entiende que llegó al Giro del 2019 a pelear por el podio, y aunque no se ha perdido, sí es difícil.



La carrera no se ha terminado, queda una semana, tres jornadas con final en alto y una más con montaña, por lo que el corredor del equipo Astana tiene la opción de seguir luchando, pero ya no por los objetivos con los que llegó al Giro.



El ciclista boyacense tuvo problemas mecánicos en momentos claves y no los pudo superar. Pinchó la rueda delantera en la contrarreloj de 34 km, hace ocho días, y el viernes pasado, en la etapa con llegada en premio de montaña de primera categoría, una avería mecánica lo privó de seguir con sus rivales: Primoz Roglic, Vincenzo Nibali, Rafal Majka, Richard Carapaz.



Es claro que cuando se llega a una prueba como el Giro, hay que estar al ciento por ciento y esperar a que no se le atraviese el ‘gato negro’, pero al boyacense de 25 años no lo ha acompañado la suerte, pues ha tenido problemas en los momentos menos indicados.



Con Roglic, López quedó a 4 minutos, 29 segundos después de la crono de 34 kilómetros, y aunque el jueves se voló, mostró que estaba en buenas condiciones y descontó 28 segundos; al día siguiente, ese problema mecánico lo condicionó a perder con Roglic en la general 5 minutos, 13 segundos.



El podio es difícil, a menos que en esa remontada seis de los pedalistas que están por delante de él pierdan tiempo, se retiren, tengan un mal día: quizás uno que otro, pero todos es bien complicado.



“Todavía tenemos muchos días difíciles por delante. Hay toda una tercera semana. Lo veremos”, dijo el ciclista del Astana.



La lucha por el joven es con Pavel Sivakov, el ruso del Ineos, de 21 años, que es un corredor completo. Este lunes, hay descanso en el Giro, competencia que se reanudará el martes en un tramo de 226 km, con el paso por el Mortirolo, a 27 kilómetros de la llegada.



Una lástima que se canceló el ascenso al Gavia, el techo del Giro, por mal tiempo. Al día siguiente, habrá meta en alto, de tercera categoría, pero antes de superar dos premios de montaña de tercera.



La montaña volverá el viernes, con 151 km, con premios de montaña de tercera y cuarta categoría, pero uno de segunda en la meta.



El sábado será la última oportunidad para López de aspirar al triunfo parcial y acomodarse en la general. La fracción será de 194 kilómetros, con cinco pasos montañosos: tres de segunda y dos de primera, el último en la llegada.



Sin duda, este Giro de Italia está en manos del esloveno Primoz Roglic, pero lo que no es claro es el podio, pues por él luchará Vincenzo Nibali, quien todavía tiene la esperanza de ganar su tercer título.



Este domingo, más montaña, en menos proporción que el viernes y sábado, con la etapa entre Ivrea y Como, de 232 km, con tres pasos, dos de segunda y uno de tercera.



Lisandro Rengifo

@lisandroabel