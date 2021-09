Miguel Ángel López, un hombre marcado por las dificultades

Miguel Ángel López tiene 27 años, 17 victorias en su carrera deportiva, de esas seis en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo. Ganó la Vuelta a Suiza del 2016, la Vuelta a Cataluña del 2019 y se ha caracterizado por ser un ganador de etapas reinas en las carreras grandes, pero también por su forma explosiva de reaccionar frente a las adversidades.



(Le puede interesar: Imanol Erviti habló del problema de 'Supermán' López en el Movistar)



López está cerca de salir del Movisar por la puerta de atrás. Se bajó de la bicicleta y abandonó la Vuelta a España un día antes del final. El haber perdido la opción de terminar en el podio, el haber recibido una orden de parar a esperar a su compañero José Joaquín Rojas para que le ayudara a conectar con el lote de Primoz Roglic le jugó una mala pasada, se le cruzaron los cables y se fue de la prueba sin el consentimiento de los directores deportivos.



El escándalo estalló. López se vio metido en un problema grande, que lo tiene al borde del nocaut, con un pie afuera de una escuadra que le brindó la confianza de ser un corredor ganador, pero esos problemas los ha vivido ya, son cuota de su ADN.



Su remoquete de ‘Supermán’ es, precisamente, por una reacción similar. Cuando comenzaba en el ciclismo, en el centro de Sogamoso, unos ladrones lo abordaron para robarle la bicicleta, reaccionó, se enfrentó a ellos, recibió una puñalada en una pierna, pero no se dejó quitar la máquina, dando muestra de lo aguerrido y luchador que es, lo mismo que demuestra en las altas cumbres del mundo.

(Lea además: Caso ‘Supermán’ López: con un pie afuera del Movistar)



Su personalidad es aguerrida, no le gusta perder, pero al mismo tiempo le juega malas pasadas. En el Giro de Italia del 2019, en la etapa 20, un aficionado se le atravesó, lo hizo perder el paso y le pareció fácil bajarse de la bicicleta y emprenderla contra el hincha.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Ángel López. Foto: EFE



No fue expulsado de la carrera, pero bien pudo serlo. Los comisarios omitieron el reglamento y pudo terminar, pero su reacción fue bien criticada por los especialistas.



Ese mismo año, pero en la Vuelta a España, luego de un ataque en bloque del Movistar en una caída en el lote, López, al terminar la jornada, criticó la reacción del grupo.



“El mensaje claro es que es el campeón del mundo y no es la primera vez que hacen eso. Un campeón del mundo que porta esa camiseta, de ese calibre, debe dar respeto para que lo respeten, pero ellos son los típicos estúpidos de siempre aprovechando esas oportunidades”, dijo esa vez en alusión a Alejandro Valverde.



Lo sucedido este año en la Vuelta ha sido noticia mundial y confirma que el corredor boyacense no controla sus emociones, no sabe reaccionar con la cabeza caliente y lo lleva a cometer esas fallas.

Es un error de él. No hay que mirar el tema porque es un colombiano, como dicen. Le dieron una orden y debe obedecerla. FACEBOOK

TWITTER



“Es un error de él. No hay que mirar el tema porque es un colombiano, como dicen. Le dieron una orden y debe obedecerla. Bien, no tuvo piernas para seguirlos y ya, pero su retiro de esa forma no debió pasar. Debió terminar la carrera, así hubiera sido en el puesto 20”, señaló Marlon Pérez, exciclista, uno de los 16 pedalistas del país que ha integrado la cuerda de Eusebio Unzué en la historia.



Aberlardo Rondón estuvo con Unzué de 1989 a 1991, corrió el lado de Pedro delgado y Miguel Induráin, y se refirió al tema.



“López, la embarró, si tiene algo que decir, eso se habla en el comedor. Debe aclarar todo, no estoy de acuerdo en hacer ese show. No veo que tenga que salir a dar declaraciones la mujer. Eso no es así. Rafael Acevedo es el manager, lo maneja, pues él, hasta cierto punto habla, pero la esposa no. Si usted no está contento en el trabajo y le dice, y se va, o me mejoran o me voy”, le dijo a EL TIEMPO.



Rondón, que conoce a fondo la estructura de los equipos de Eusebio Unzué, señaló lo que, para él, sucede.

(Lea también: Tom Dumoulin fue atropellado mientras entrenaba)



“No es nada contra los colombianos. Veo es que les falta una persona con autoridad. Unzué es el manager, pero después debe haber alguien que tome decisiones. Las órdenes son para todos, no hay exclusividades, es mentira que nos tengan bronca, eso no cabe en ninguna cabeza. Hay una falla en el cuerpo técnico, pero nadie va a contratar a un ciclista para perder, nadie va a dar una orden para no ganar”, contó Rondón.



Omar Hernández estuvo con el equipo Reynolds, con Unzué, en 1988, conoce bien la filosofía y señala que los ciclistas deben cumplir órdenes.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Ángel López - Vuelta a España 2021 Foto: AFP



“El único culpable de haber perdido el tercer puesto fue él. Debió de estar pendiente de los otros, no estaba en su mejor día. No es el equipo, no es el entrenador, ni los compañeros”, contó Hernández.



Y agregó: “No nos tienen bronca. Son estrictos en el trabajo y nos falta disciplina. Nosotros no sabemos de autoridad. Uno en el ciclismo no habla con la lengua, lo hace con las piernas, pedaleando”.



Los resultados dicen que López es buen corredor, ganador. Fue tercero en el Giro y la Vuelta del 2018 y acumula cuatro victorias de etapas en las grandes, tres en España y una en el Tour, pero le falta manejo psicológico.

“Sin conocer el tema a fondo, nos ha sorprendido. Lo hemos evaluado, es un ciclista tranquilo. Lo que pasa es que es bastante competitivo y no le gusta perder, pero eso no excusa su comportamiento. Es claro que le hace falta controlar emociones”, aseguró Fernando Rivera, psicólogo deportivo.

(Lea además: 'Falcao nos va a dar muchas alegrías en Rayo': director deportivo del club)



Para el profesional, el historial de López y sus problemas tienen que ver con la personalidad y tiene tratamiento.



“Son reacciones que un deportista élite no debería tener y es algo ligado a la personalidad. Hay que ver varias cosas: la situación, lo que espera, su necesidad de competencia, de ganar. Cuando lo tratamos vimos que tenía un alto reto, pero sus reacciones deben ser así”, aseguró.



Para Rivera, López debe contar con un trabajo especial, tratar de controlarle las emociones.



“Un atleta de élite lo debe hacer. Tiene 27 años, será un proceso más lento que uno más joven. ¿Querrá su temperamento? Esa es la gran pregunta”, concluyó.

Los cierto es que López se ha ganado un sitio en el lote internacional por su victorias, por la explosividad en la montaña, pero también por sus reacciones que lo hacen el ciclista de las dificultades.





LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel

Más noticias de deportes

-'James tiene que mostrar su compromiso': Benítez



-Tabla de posiciones Eliminatorias Qatar: Colombia sigue en la pelea



-Falcao ya está en Madrid y se unió al Rayo Vallecano