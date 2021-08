‘Supermán’ López y las reales opciones de ganar la Vuelta a España

Miguel Ángel ‘Supermán’ López tiene en la Vuelta a España una buena oportunidad para sacudirse de los malos momentos que vivió en el Tour de Francia, una prueba a la que llegó a pelear, pero en cuyas tres primeras etapas perdió toda opción de ser protagonista.

López afronta su quinta Vuelta a España con ‘todos los juguetes’. Superado lo que le pasó en Francia, el ciclista boyacense de 27 años tiene en esta carrera la buena opción de sacarse el clavo de una temporada que no ha sido del todo benévola con él.



Su arranque con el Movistar no fue el mejor. Cuando llegó a España para la presentación del equipo dio positivo al covid-19, duró un buen tiempo sin que la prueba le saliera negativa, perdió el tiempo sin entrenar y sobre la marcha tuvo que cambiar los planes.



Su calendario se modificó, comenzó tarde a competir, ganó una etapa y el título de la Vuelta a Andalucía, se impuso en la escalada al Mont Ventoux y en el Critérium Dauphiné terminó de sexto, un buen aliciente para lo que sería el Tour, pero allá no pudo.



Cedió tiempo en las primeras etapas, se vio metido en enredones, caídas, eso lo privó de estar adelante en la general. Luego de eso, le tocó hacer la tarea de gregario, trabajar para Enric Mas, que era el mejor del Movistar en la general. Se retiró tres días antes del final en París y el Tour fue todo para él.



“Después de un Tour complicado llego bien a la Vuelta. Estuve en casa, tuve descanso y luego, un buen bloque de entrenamiento. Llego con ganas e ilusión, la Vuelta es una carrera que siempre me ha gustado y que me trae buenos recuerdos. Hace dos años que no participo, y ahora con Movistar afronto la carrera con nuevas expectativas”, dijo el colombiano.



La Vuelta pinta bien para el ciclista boyacense; en sus cuatro ediciones anteriores, se retiró en el 2016, fue octavo un año después, terminó de tercero y ganó dos etapas en el 2018, y en el 2019 fue quinto.



Tiene fincadas esperanzas de aumentar su palmarés, que cuenta con 20 victorias, seis de ellas en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo.

Miguel Ángel López. Foto: Photo Gomez Sport / Movistar Team



Hombre nuevo



El miércoles pasado recibió una noticia que le debe de dar ‘alas’ para España, la renovación con el Movistar hasta el 2023. No era un camino espinoso, pues la escuadra manejada por Eusebio Unzué no tiene de dónde agarrarse en cuanto a un ciclista líder y ganador.



Alejandro Valverde ya no es el corredor que se puede echar la responsabilidad de liderar la escuadra en una carrera grande y la presión recae solo en Mas, que no le ha dado resultados.



Mas ha sido quinto en el Tour del 2020 y en la Vuelta de ese mismo año, y en la presente temporada terminó de sexto en Francia, y solo ajusta una victoria con la escuadra, la etapa de este año en la Comunidad Valenciana.



López, en solo ocho meses, ya tiene tres victorias, por lo que retenerlo era lo más ajustado a la realidad para un equipo que busca protagonismo, podios y triunfos en competencias de importancia, y el colombiano puede ser ese ciclista que buscan.



“¿Ganar la Vuelta? Si no estamos convencidos de que lo podemos lograr... la confianza es fundamental, y estamos corriendo en casa. Con Movistar queremos hacerlo bien y lograr algo grande”, apuntó.



Y agregó: “Egan, Roglic, Landa, Carhty, Vlasov son los favoritos, pero en una carrera de tres semanas es pronto para el pronóstico. Toca ir día a día y superando obstáculos como los vientos que de la primera semana”.



La Vuelta a España tendrá siete llegadas en alto de importancia, está plagada de montaña, y si ‘Supermán’ López tiene la capa bien puesta, no le falla la visión de rayos X y su cuerpo de acero resiste los ataques de los grandes favoritos, seguro que estará en el marcador y olvidará los amargados momentos que vivió en el Tour de Francia.

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel