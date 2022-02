Miguel Ángel López (Astana) fue el mejor colombiano en la Vuelta a Andalucía, competencia española que terminó este domingo con el tramo de 146 kilómetros entre Huesa y Chiclana de Segura, ganada por Lennard Kamna, mientras que Wout Poels fue el campeón.

La jornada era idea para el ciclista boyacense, quien arrancó el día a solo 10 segundos del líder, Wout Poels, pues la fracción terminaba en premio de montaña de segunda categoría.



Le puede interesar: (Egan Bernal: estas son las claves de su sorprendente recuperación)



Y como era la última oportunidad para lucirse, pues se presentó una fuga en la que estuvieron 17 pedalistas, quienes llegaron a contar con una renta de más de dos minutos.

Hombres claves en la fuga

El lote era integrado, entre otros, por el exlíder Alessandro Covi, Lorenzo Fortunato, Emanuel Buchmann, Simone Velasco, Nelson Oliveira, Gonzalo Serrano, Magnus Sheffield, Jan Polanc Matteo Trentin, Dimon Clarke y Lennard Kamna.



La primera gran emoción de la etapa se presentó a 39 kilómetros de la llegada, cuando los ciclistas cruzaron el premio de montaña de segunda categoría, ganado por Fortunato, mientras que en el grupo de Poels el ritmo no era alto y pasó a 2 min 10 s.



La carrera se puso nerviosa de ahí en adelante, pues la general no estaba para nada definida, del primero, Poels, al 11 la diferencia era solo de 56 segundos, por eso la batalla no se harpía esperar.



Iván Sosa, el colombiano del Movistar, también tenía mucho que hablar, pues ocupaba la quinta casilla a solo 12 segundos, tiempo que tenía la oportunidad de rebajar por sus condiciones de gran escalador.



Los punteros aumentaron la diferencia sobre el grupo principal, que a 21 kilómetros de la llegada marcaba 3 min 27 s., eso indicaba que muy seguramente la pelea por la etapa era una y por la general otra.

Primeros movimientos



El último ascenso comenzó y los escapados tenían una diferencia de más de dos minutos y en ese lote se comenzaron a quedar unidades, luego del fuerte paso que puso Oliveira. Atrás, el grupo principal cogió un paso moderado.



Kamna se lanzó adelante a 3,5 km de la llegada. Es un ciclista con experiencia en esta clase de esfuerzos, de irse del grupo, de meterse en la escapada para lograr su objetivo.



Bahrain, en el lote grande, se puso al frente, guardándole la espalda a Poels, que era el líder. Sin embargo, la tarea no era fácil, había muchos intereses, entre ellos, los de López y Sosa.



A dos km de la llegada fue el Astana el que puso paso, claro, era el más interesado, porque López estaba solo a 10 segundos del liderato y de título.



Al final, López no tuvo con qué responder, Poels obtuvo el título de la competencia, mientras que Sosa fue otro de los que se esperaba mucho, pero tampoco tuvo restos.



Poels fue el campeón, Cristian Rodríguez fue segundo, Miguel López subió al tercer cajón del podio e Iván Sosa fue décimo en la general.

Clasificaciones

Etapa

1. Lennard Kamna

2. Lorenzo Fotunato

3. Alessandr Covi



General

1. Wout Poels 20 h 51 min 27 s

2. Cristian Rodríguez a 14 s

3. Miguel Ángel López a 15 s

4. Carlos Rodríguez a 19 s

5. Simon Yates a 20 s

10. Iván Sosa a 39 s



Deportes