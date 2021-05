¡Gigante! 'Supermán' López, campeón de la Vuelta a Andalucía

Ethan Hayter se impuso en la última etapa de la Vuelta a Andalucía, disputada este sábado entre Vera y Pulpí, con el puerto de la Geoda (de tercera categoría) justo antes de la meta, tras la que el colombiano Miguel Ángel López (Movistar) consiguió el título de la carrera.

Fue un final duro, con unos desniveles de entre el cinco y el siete por ciento de inclinación, pero López, ayudado por los compañeros de escuadra, superó sin problemas para ajustar su primer logro en el 2021.



López completó su victoria 19 de su carrera deportiva, la segunda de esta temporada, tras el triunfo del jueves en la etapa con final en Villarrodrigo (Puerto de Onsares).



El ciclista boyacense tuvo un arranque de año no muy bueno. Entrenó en Colombia, pero al llegar a España para la presentación del equipo dio positivo al nuevo coronavirus, por lo que su calendario se vio perjudicado.



No pudo defender el título de la Vuelta a Cataluña y reapareció en la Vuelta a Romandía, en donde no le fue bien, como era de esperarse.



En esa carrera terminó en el puesto 35 y su rendimiento no fue el mejor. La idea de llevarlo paso a paso al Tour de Francia sigue siendo la consigna en él y en el Movistar.



López, de 26 años, fue 36 en el Trofeo Andratx - Mirador des Colomer (Puerto Pollença) y se retiró en el Trofeo Serra de Tramuntana (Lloseta - Deia), carreras que hacen parte de su preparación con miras al Tour de Francia.



‘Supermán’, como lo llaman, consigue de esta forma el primer título den la competencia española para el ciclismo colombiano y el segundo podio, tras el segundo puesto de Santiago Botero en 1999, detrás de Javier Pascual.



El ciclista del Movistar ha obtenido los títulos del Tour de l'Avenir 2014, Vuelta a Suiza en 2016, Milano Torino, ese mismo año, Tour Colombia y Vuelta a Cataluña del 2019 y ahora en Andalucía.



Clasificaciones

Etapa

1. Ethan Hayter 2 h 27 min 12 s

2. Phillipp Walsleben m.t.

3. Toms Skujins m.t.

4. Miguel Ángel López m.t.



General

1. Miguel Ángel López 21 h 06 min 55 s

2. Antwan Tolhoek a 20 s

3. Julen Amézqueta a 1 min 10 s

4. Carlos Rodríguez a 1 min 43 s

5. Yoms Skujns a 1 min 47 s

6. Jonathan Lastra a 2 min 06 s

7. Ethan Hayter a 2 min 13 s

8. James Piccolo a 2 min 24 s

9. Mikel Bizkarra a 2 min 44 s

10. Oscar Rodríguez a 2 min 48 s







