¿'Supermán' López perdió el Tour? Esto piensan en el equipo

El arranque de Miguel Ángel López en el Tour de Francia no es el mejor. Ni él ni su equipo, Movistar, esperaban estar en la general lejos, a dos minutos 22 segundos del líder, Mathieu van der Poel, y a un poco menos de los demás rivales por la camiseta amarilla.

Han sido dos días difíciles, complicados, pues el trazado y las circunstancias de carrera lo han querido así.



López llegó a pelear el podio y por victorias parciales, pero ha estado en el lugar equivocado. El sábado se quedó, tras la caída a seis kilómetros de la meta, y no pudo volver a conectar, perdió en la llegada un minuto 49 segundos y, ayer, volvió a dejar segundos.



Sin embargo, no se pierde la esperanza de verlo pelear. Claro, es un tiempo considerable, pero en su entorno se habla en otro tono.



“La idea con él es hacer la general. El Tour es así de cruel y nos ha castigado. Se cayó y no tuvo consecuencias, se solucionó y pudo entrar en la primera etapa”, le dijo a EL TIEMPO José Luis Arrieta, el DT del Movistar.



Y agregó: “Luego, en el final, se enredó, no hubo tiempo de reacción y muchos compañeros estaban atrás. Habrá que afrontar de otra manera la carrera”.



Queda todo el Tour, no han llegado las etapas de dura montaña, los finales en alto están por venir y eso es un aliciente para el ciclista boyacense.



“Sin duda que hay que recuperar. Hay días en los que se puede hacer algo. Si alguien puede hacerlo es él, pero el objetivo sigue siendo la general con López”, precisó su técnico.



El ciclista de 26 años tuvo un comienzo atropellado en la temporada. Viajó a la presentación del equipo a España, pero no pudo estar por el positivo al covid-19, lo que truncó su calendario.



"Hubo cambios. Después del covid-19 tocó modificar todo. Prácticamente estuvo parado un mes, luego compitió y el nivel estuvo bueno, se ganó en la Ruta del Sol y en el Mont Ventoux, pero de cara al Tour está en buenas condiciones”, señaló Arrieta.



Movistar está en dificultades, López se ve lejos y perdieron a Marc Soler por fracturas.

En el equipo esperan que ‘Supermán’ López ponga en acción la fuerza brutal, la visión calorífica, la velocidad y el poder de volar del superhéroe que encarga en las etapas de montaña para volver a meterse en la pelea por el podio del Tour.



“Esperamos darle la vuelta a lo que ha pasado. El Tour está comenzando y quedan todavía muchas jornadas”, sentenció Arrieta.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel