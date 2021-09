‘Supermán’ López: estas serían las consecuencias por su retiro de la Vuelta

Miguel Ángel López (Movistar) abandonó la 76 Vuelta a España en el transcurso de la vigésima etapa, a falta de unos veinte kilómetros para el final, tras no haber podido entrar en la escapada que le dejaba fuera de la lucha por el podio.

Después de unos treinta kilómetros de persecución, el de Pesca terminó deteniéndose y sentándose en un lado de la carretera sin motivo aparente y de forma polémica.



Ni la llegada de su director Patxi Vila, del que según han apuntado algunos medios presentes en el lugar incluso se habría apartado sin querer entablar conversación, ni su compañero de equipo Imanol Erviti fueron capaces de hacerle reaccionar y que volviese a subirse a la bicicleta.



El entorno de López afirmó que tomó la decisión entre lágrimas de irse de la competencia porque le exigieron bajar la marcha cuando iba en la persecución del grupo de su compañero Enric Mas, Primoz Roglic, Jack Haig y Adam Yates, perjudicado porque en ese momento perdía el podio.



““Le dieron la orden de no perseguir. No querían que le siguiera dando y eso a él no le gustó”, le dijo a EL TIEMPO Rafael Acevedo, exciclista y suegro del corredor.



En la noche de España, tarde de Colombia, el pedalista boyacense habló con los medios de comunicación y pidió perdón al grupo.



“Les pido perdón a mis compañeros, por el trabajo que hacen. No fue la mejor decisión. A falta de un día tenía que acabar la carrera e ir tranquilamente. Somos seres humanos, de carne y hueso, el que sea ciclista lo entiende más”, señaló.

🔴¡Las imágenes de Miguel Ángel López subiéndose al coche del equipo Movistar para abandonar esta Vuelta! #VueltaRTVE4S



El colombiano, en rebeldía, decidió abandonar la carrera pese a la insistencia de su jefe de filas Patxi Vila📹@villamorforever https://t.co/X7FzypTYD7 pic.twitter.com/oLthMVMoOx — Teledeporte (@teledeporte) September 4, 2021



Y agregó: “Es una situación difícil de acertar. Se crean dudas, perdimos la batalla. Somos seres humanos y al final tenemos muchos factores que nos privan de algunas cosas”.

Mientras el mundo del ciclismo está a la espera de conocer más detalles, el equipo Movistar no se ha pronunciado sobre el tema, solo López ha dado declaraciones.



Y el tema es qué va a pasar con él. Luego de la decisión de dejar la Vuelta sin el consentimiento de sus directores deportivos, la gente se pregunta: ¿qué va a pasar?



‘Supermán’ López firmó, en primera instancia, por un año con la cuerda de Eusebio Unzué, pero pocos días antes del arranque de la Vuelta a España se dio a conocer la información de que había prolongado el contrato hasta el 2023, dos años más.



Lo que pasó el sábado en la jornada 20 de la ronda serías un tema para tomar con pinzas en la escuadra, pero, como se dijo, la escuadra no se ha pronunciado sobre el incidente.



El contrato se puede romper, eso es claro, pero en este caso eso se ve improbable. La acción de López no fue una condición extrema como para tomar una decisión como esa.



¿Revisarlo? Tal vez, pero el tema es que cada parte hará cumplir su firma. Los especialistas en contratos y demás aseguran que en este caso al corredor se le llamará la atención y muy probablemente tendrá que pasar por algunas sesiones con el psicólogo.



Movistar, en estos momentos, no se puede dar el lujo de salir de López, s un corredor que si bien no ganará una grande, pues pelearles un ‘top’ cinco y ganarles tapas reinas, como la del pasado jueves. Además, la plantilla no es tan fuerte.



Es un ciclista aguerrido, que lucha por sus triunfos, pero que siempre ha experimentado un problema de no reaccionar bien frente a las adversidades, pero lo claro es que seguirá en la cuerda del Movistar.



