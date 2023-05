Miuel Ángel ‘Supermán’ López ya no corre en las grandes ligas del ciclismo. No hace parte del World Tour, la máxima categoría, no se codea con los mejores pedalistas del planeta, no comparte con ellos el lote en las carreras más importantes, pero está cerca, les pisa los talones.



López hace parte ahora del Team Medellín, de la categoría Continental, la tercera en el escalafón del ciclismo, y se ha destacado.



El boyacense tuvo que bajar de categoría, pues su equipo Astana le rescindió el contrato en diciembre del 2022. Lo hizo porque su nombre figura en un juzgado de Cáceres (España), que investiga una trama de dopaje llamada Operación Ilex.

Caso a manos de la Agencia Antidopaje

Miguel Angel López Foto: Luis Barbosa

López fue vinculado en una investigación de tráfico de medicamentos prohibidos en España con el médico Marcos Maynar Mariño.



Ahora hay novedades. El Periódico de España reveló en las últimas horas que la jueza que se mantiene al frente del caso Maynar aceptó que la Agencia Estatal Antidopaje española pueda tener acceso a los documentos de la investigación con el fin de comenzar a acusar a los presuntos implicados.

Maynar ya mencionó como fue su acercamiento con López: “Le recomendó al corredor el uso de Actovegin, conocido como la ‘EPO de los pobres’, y que hace que el músculo cardiaco sufra menos durante el esfuerzo, una sustancia que no está en las listas del doping, por tanto, no es doping”, dijo en su momento.

La defensa de 'Superman'

Miguel Angel López. Foto: Luis Barbosa

'Supermán' López dijo en marzo que luego de la gestión de sus abogados él no está siendo investigado por el juzgado 4 de Cáceres, España, por el concepto de la trama de dopaje conocida como Operación Ilex.



"Su presunta vinculación con el doctor Marcos Maynar, investigado en la operación Ilex por los juzgados españoles por una supuesta trama de distribución de medicamentos dedicados al dopaje, pierde fuerza al no aparecer como investigado en las actuaciones judiciales. Quien sí está investigado es Vicente Belda García masajista del equipo Astana y supuesto receptor de los medicamentos del doctor Maynar", decía su comunicado.



DEPORTES

