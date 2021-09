‘Supermán’ López, pataleta y retiro en la Vuelta a España

El tema de Miguel Ángel López en la etapa 20 de la Vuelta a España es para una película. A los 57 kilómetros de la meta no aguantó el paso de sus rivales, se quedó del grupo principal al lado de Egan Bernal y los medios de ese país aseguran que se retiró de la carrera.

El ciclista boyacense del Movistar trató de recuperar tiempo, comenzó a perseguir, pero el grupo de Primoz Roglic, Enric Mas, Jach Haig, Adam Yates y Gino Mader le cogió más tiempo.



El tema se puso más difícil, porque cuando perdía más de seis minutos, dejando atrás el podio, López se bajó de la bicicleta y comenzó a hablar con sus directores deportivos.



López decía que no seguía, su estado mental no era la mejor, estaba perdiendo el podio de la Vuelta a España y paró en plena carretera.



Varios de los del equipo hablaron con él, lo trataron de convencer de que siguiera, pero él, sentado a la orilla de la carretera, insistía en que no quería seguir.



Al final, los medios de comunicación informan que el colombiano se bajó de la prueba.



"La respuesta por nuestra parte, como os podéis imaginar, igualmente evidente. Debemos esperar a que termine la jornada para emitir cualquier tipo de información o valoración", dijo el equipo Movistar.





Deportes