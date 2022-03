Warren Barguil ganó la fracción de este viernes, que se llevó a cabo entre Sefro y fermo, de 155 kilómetros, en la que Tadej Pogacar mantuvo el liderato y el colombiano Miguel Ángel López conservó las opciones de luchar por la general de la Tirreno-Adriático.

El final de la etapa fue emocionante. Remco Evenepoel lanzó el ataque en una de las subidas, se llevó al líder, pero se desviaron, cogieron el camino que no era y cedieron terreno.



Triunfo a pulso

Sin embargo, llegaron al grupo, pero la llegada de la jornada era complicada, con constantes suba y baje, que hicieron daño. Barguil, compañero de Nairo Quintana en el Arkea-Samsic, fue el que más se destacó en el lote puntero y ganó la etapa.



López subió al quinto puesto de la general, a pesar de haber perdido tiempo en cuando a Pogacar y Evenepoel, los ciclistas referentes.



Miembro de una fuga de 12 corredores que se formó a un centenar de kilómetros de la meta, Barguil atacó dos veces en los últimos cinco kilómetros de la subida final hasta quedarse solo y apuntarse la victoria.



El escalador francés se mostró claramente como el corredor más fuerte de los fugados, sobre todo en los últimos tres kilómetros de ascenso, incluida una rampa de 800 metros al 21 por ciento de desnivel.



Es la séptima victoria en la carrera del ciclista francés, pero la primera en WorldTour desde 2017, cuando se llevó dos etapas en un memorable Tour de Francia. En la general no hubo cambios significativos y Pogacar mantiene los 9 segundos de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel.



Tal como podía suponerse, el italiano Filippo Ganna, especialista en la lucha contra el crono, no aguantó el ritmo de los escaladores y cedió su plaza en el podio provisional al neerlandés Thymen Arensman, tercero ahora a 43 segundos del esloveno.



El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), distanciado en la víspera y con una "infección gástrica", según su equipo, no tomó la salida.

Este sábado, la etapa reina, entre Apecchio y Carpegna, de 215 kilómetros, con dos pasos de montaña en el alto de Carpegna, el último paso a 5 km de la llegada.

Clasificaciones

Etapa

1. Warren Barguil 3 h 39 min 53 s

2. Xandro Meurisse a 10 s

3. Simone Velasco a 14 s

4. Nelso Oliveira a 15 s

5. Richie Porte a 26 s

6. Tadej Pogacar a 28 s

7. Jonas Vingegaard m.t.

8. Enric Mas m.t.

9. Remco Evenepoel m.t.

10. Jai Hindley m.t.

19. Miguel López a 38 s





General

1. Tadej Pogacar 18 h 17 min 08 s

2. Remco Evenepoel a 9 s

3. Thymen Arensman a 43 s

4. Jonas Vingegaar a 45 s

5. Miguel López a 1 min 00 s

6. Richie Porte m.t.

7. Tao Geoghegan Hart m.t.

8. Jai Hindley a 1 min 06 s

9. Enric Mas a 1 min 11 s

10. Wilco Kelderman a 1 min 14 s

11. Marc Soler a 1 min 15 s

12. Pello Bilbao a 1 min 18 s

13. Rigoberto Urán a 1 min 21 s



