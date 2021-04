'Supermán' López voló en el prólogo de Romandía

Rohan Dennis se impuso en el prólogo de la Vuelta a Romandía, se convirtió en el primer líder, mientras que Miguel Ángel López cumplió con tiempo de cinco minuto 45 segundos.

López tuvo un buen guarismo, en comparación de los que van a luchar por el título de la competencia, que terminará el próximo domingo. Quedó en el puesto 20 a 18 s del líder, pero solo fue superado por Geraint Thomas y Richie Porte, en el tema de la lucha por la general.



Como era de esperarse el primer gran dominador de la jornada fue Rohan Dennis, el corredor del Ineos, experto en estas jornadas, quien clavó el reloj en 5 minutos 26 segundos, dejando lejos a sus rivales.



Porte, también de Ineos, marcó un excelente tiempo, en cuando a la pelea por la general: 5 minutos 46 segundos, para ubicarse a nueve segundos de su compañero.



Pero el elenco británico no quedó contento con el 1-2, en el trascurso de la fracción, con Thomas, que marcó un guarismo de 5 minutos 35 segundos, desplazando a Porte.



La primera etapa se disputará este miércoles, sobre 168 kilómetros, entre Aigle y Martigny, con nueve premios de montaña, todos de tercera categoría.



