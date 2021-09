‘Supermán’ López: esta fue la orden que recibió y la causa del escándalo

La Vuelta a España estaba a un día de culminar, pero no podía despedirse sin un escándalo. El retiro del ciclista colombiano Miguel Ángel López en la jornada 20 en medio de un problema con su equipo Movistar todavía es comidilla del día.

López se fue de la carrera disgustado. Sus familiares le confirmaron a EL TIEMPO que recibió una orden de parar la marcha, de bajarle el ritmo y eso lo enojó, lo sacó de casillas y decidió subirse al carro.



“Le dieron la orden de no perseguir. No querían que le siguiera dando y eso a él no le gustó”, le dijo a EL TIEMPO Rafael Acevedo, exciclista y suegro del corredor.



Ese mismo día, el pedalista boyacense habló con los medios de comunicación y se excusó por lo sucedido.



“Les pido perdón a mis compañeros, por el trabajo que hacen. No fue la mejor decisión. A falta de un día tenía que acabar la carrera e ir tranquilamente. Somos seres humanos, de carne y hueso, el que sea ciclista lo entiende más”, señaló.



El domingo, durante la contrarreloj individual de 33 kilómetros en la que Primoz Roglic se coronó campeón, habló el mánager del grupo, Eusebio Unzué.



“Son humanos. No pudo resolver el problema en carrera, reaccionó así. No pudo cerrar el hueco, se vieron las diferencias y eso provocó frustración en él, no le dio vuelta”, señaló Unzué.



Sobre las represalias que se tomarán con la decisión de López de irse de la carrera, el mánager del equipo aseguró que es un tema que tocarán después.



“Hay que poner distancia en esto. Valoraremos todo y decisión se tomará algún día. Queremos disfrutar una gran Vuelta, a pesar de las ausencias. Nadie va a seguir si no está a gusto en el equipo. Hay que dar tiempo y hablaremos en unos días”, agregó.



Días después se confirmó que López sí recibió una orden de parte de los directores deportivos, quienes le insistieron en que levantara el pie del pedal para esperar a su compañero José Joaquín Rojas, que venía en un grupo que perseguía.



La idea de que el boyacense bajara la marcha para que llegara a ese lote Rojas era que el ciclista español se pusiera a su servicio en busca de recortarle la diferencia al lote de Roglic, Enric Mas, Jack Haig y Adam Yates, con quienes perdía el tercer cajón del podio que defendía en esa jornada.



El objetivo no era que dejara de perseguir a su compañero Mas, al contrario, que esperara a Rojas para que le pusiera paso y pudiera descontar la diferencia.



López no lo vio así. Con la cabeza caliente, luego de no tener las fuerzas y perder la rueda del grupo en el que iban sus principales rivales, a ‘Supermán’ esa orden no le cayó bien, no reaccionó de la mejor manera y por eso tomó la decisión de retirarse.



