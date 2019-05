Las razones por las que ‘Supermán’ López ganó, tras retiro de Dumoulin

Tom Dumoulin hizo lo que tenía que hacer: abandonar el Giro de Italia, luego de la caída que sufrió el martes pasado y que lo obligó a perder más de 4 minutos en la jornada, por lo que la competencia toma un aire distinto, pues se abre un cupo más para la pelea por el podio.

El ciclista holandés del equipo Sunweb decidió bajarse de la bicicleta cuando arrancaba la quinta jornada de 140 km entre Frascati y Terracina, ganada por el alemán Pascal Ackermann, con segundo puesto de Fernando Gaviria, y ahora preparará su asalto al Tour de Francia, así el recorrido de la competencia no le convenga, pues no tiene muchos kilómetros al reloj y sí mucha montaña, pero no le queda de otra, la temporada sigue u no tiene por qué amargarse.



“Me sentía bien hasta que me puse de pie sobre los pedales y luego tuve una gran sensación de dolor en mi rodilla. También intenté obtener un poder superior mientras estaba sentado, pero eso tampoco fue posible”, dijo, tras llegar al bus de la escuadra.



Sin Dumoulin en la competencia, pues la carrera se torna mucho más interesante, más abierta, así el lote de favoritos al título se reduzca, pero es que no contar con el holandés significa quitarse un dolor de cabeza de encima, pues es un hombre que no se le puede dar por perdido.



Además, y a pesar de que había cedido 28 segundos con el líder, Primoz Roglic, en la primera etapa, la crono individual de 8,2 km, no se le podía dar por perdido, estaba vivo, muy vivo, pues es uno de los grandes del ciclismo en la actualidad.



Clave para López



Sin el máximo favorito, pues las opciones de ganar la competencia del eslovaco Roglic, del británico Simon Yates, del italiano Vincenzo Nibali y del colombiano Miguel Ángel López aumentaron.



El boyacense respira tranquilo. López llegó al Giro en busca de mejorar el tercer puesto del 2018 y con el tema Dumoulin, pues se le abre más el camino. Ya no tendrá que preocuparse de cuánto va a perder con él al reloj y cuánto le tendrá que sacar en la montaña.



Es claro que al líder del Astana se le abren las puertas de subir del cuarto puesto en el que está, pero deberá lidiar con hombres fuertes como Roglic y Yates, que llegaron bien preparados, van mejor al reloj que él y suben bien.



Con Nibali es más mano a mano, incluso, lo debe superar, porque López es mucho más escalador.



La carrera se abre más sin Dumoulin, no solo serán los cuatro ciclistas nombrados los que tendrán más opción de estar en el podio, a ese grupo se arriman pedalistas que, por el momento, se ven con buenas piernas para intentar ir por el podio o meterse dentro del ‘top 5’, lo que generará muchas más ambiciones, mucha más batalla y espectáculo.



Ahora, los nombres de Bauke Mollema, Ríchard Carapaz, Rafal Majka, el mismo Mikel Landa, Bob Jungels y de Diego Ulissi hay que tenerlos en cuenta, pues la ida de Dumoulin reactiva para ellos las opciones de figurar, de ir por un cajón dentro de la general.



Y si hay ganadores con el abandono del líder del equipo Sunweb, pues también hay perdedores, y aquí hay que mencionar al mismo Giro, que pierde a un hombre espectáculo, un referente del ciclismo y el gran favorito.



La afición, aunque se centrará en la lucha día a día, pues pierde, porque Dumoulin era una gran apuesta, el ciclista a vencer, al que la mayoría le apuntaba su segundo título, pero ya sin él la lucha se centrará en otros. No hay duda, una cosa es el Giro con Dumoulin y otra sin él. Es como si a Chris Froome le pasara eso en el Tour.



Este jueves, sexta etapa del Giro, Cassino y San Giovanni Rotondo, de 238 km, en la que se asoma la montaña.



Lisandro Rengifo

Redacción deportes

@lisandroabel