La noticia del despido de Miguel Ángel López por el equipo Astana, que adujo que había descubierto “nuevos elementos que muestran la probable conexión con el doctor Marcos Maynar”, detenido en mayo de este año por una investigación de la Operación Ilex de distribución de sustancias prohibidas, podría tener consecuencias delicadas.

El diario Marca advirtió que el colombiano podría ser sancionado de por vida, algo similar al caso de Lance Armstrong, aunque es un tema que no está muy claro, pues no hay argumentos serios y hasta el momento la investigación no ha arrojado un resultado concreto. Las versiones indican que López podría haber recibido una dosis de menotropina,

¿Qué es la menotropina?

Miguel Angel López. Foto: EFE

La menotropina, también llamada gonadotropina menopáusica humana, es una medicación hormonal que se emplea, normalmente, en el tratamiento de los trastornos de fertilidad.



Pero la menotropina puede ser usada para incrementar el rendimiento deportivo ya que es “un análogo de la hormona del crecimiento que favorece el incremento de masa muscular y la eliminación de líquidos antes del comienzo del pasado Giro de Italia en Hungría”, dijo el diario ABC de España.



Y agregó: “La menotropina habría sido indicada por el doctor Maynar y enviada hasta Hungría, donde presuntamente habría sido recibida por Vicente Belda García, el hijo del exdirector Vicente Belda que ejerce como masajista del Astana”.



EL TIEMPO indagó con fuentes en Colombia, que advierten que si se comprueba que López recibió una inyección de menotropina la suspensión sería de cuatro años y por complicidad le caerían cuatro más. Y si hay más acusaciones podría ser de por vida, si se suman.



El código de sanciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) señala que si el corredor distribuyó sustancias prohibidas “el periodo de inhabilitación será de un mínimo de cuatro años a un máximo de inhabilitación de por vida”, aunque, por ahora, se habla solo de un posible consumo.





